В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Жителя Запорожья подозревают в государственной измене из-за передачи военной информации врагу - он «слив» врагу информацию о воинской части, в которой проходил срочную службу.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, Запорожская областная прокуратура сообщила о подозрении местному жителю в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый сотрудничал с представителем разведцентра вооруженных сил страны-агрессора, помогая осуществлять взрывную деятельность против Украины.

Согласно информации, он получил указания от куратора по поводу мониторинга передвижения, типов и количества военной техники Вооруженных сил Украины, которая двигалась в направлении Запорожья.

Сначала мужчина передал информацию о воинской части, где проходил срочную службу до мая 2024 года. Он предоставил врагу координаты расположения полигона, личного состава, а также места дислокации и хранения оружия.

После этого подозреваемый начал собирать данные о позициях военных подразделений и техники Сил обороны, участвовавших в обороне Запорожья и области.

Собранные разведданные он посылал через мессенджер, добавляя скриншоты из Google Maps. В настоящее время подозреваемый находится под стражей по решению суда, а досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины.

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