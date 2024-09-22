На сегодняшний день существует множество факторов, влияющих на ситуацию на валютном рынке и учитывая эти обстоятельства, падение курсов в конце года выглядит маловероятным.
Банкир Тарас Лесовой в комментарии СМИ рассказал, может ли подешеветь валюта до нового года.
Банкир Тарас Лесовой отметил, что стратегия регулятора, предусматривающая режим управляемой гибкости, направлена на свободное формирование курса. Колебания курсов, как вверх, так и вниз, вполне допустимы, хотя изменения на 10-20 копеек вряд ли можно считать существенными.
Важным фактором является инфляция, ускорение которой явилось следствием роста тарифов на электроэнергию и повышения акцизов на топливо. Следующим возможным "возмутителем" инфляции может стать увеличение налоговой нагрузки. Эти объективные факторы влияют на формирование курса.
Стратегия Национального банка сосредоточена на уравновешивании спроса и предложения на рынке, что способствует стабилизации курсовых показателей и смягчает влияние инфляции. По макропрогнозам, к концу года курс доллара может незначительно превысить 42 гривны, что в условиях экономической ситуации считается вполне приемлемым результатом.
В этом году потребность во внешней финансовой помощи составляет около 3 миллиардов долларов в месяц или примерно 37 миллиардов долларов в целом. Как отмечает Лесовой, вероятно, курсовые показатели на конец года будут колебаться в пределах 41,5 – 42,1 гривны за доллар.
Источник: 24Канал.
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