Колебания курсов валют вверх или вниз вполне приемлемы, однако "шаг" таких изменений не является существенным.

На сегодняшний день существует множество факторов, влияющих на ситуацию на валютном рынке и учитывая эти обстоятельства, падение курсов в конце года выглядит маловероятным.

Банкир Тарас Лесовой в комментарии СМИ рассказал, может ли подешеветь валюта до нового года.

Банкир Тарас Лесовой отметил, что стратегия регулятора, предусматривающая режим управляемой гибкости, направлена ​​на свободное формирование курса. Колебания курсов, как вверх, так и вниз, вполне допустимы, хотя изменения на 10-20 копеек вряд ли можно считать существенными.

Важным фактором является инфляция, ускорение которой явилось следствием роста тарифов на электроэнергию и повышения акцизов на топливо. Следующим возможным "возмутителем" инфляции может стать увеличение налоговой нагрузки. Эти объективные факторы влияют на формирование курса.

Стратегия Национального банка сосредоточена на уравновешивании спроса и предложения на рынке, что способствует стабилизации курсовых показателей и смягчает влияние инфляции. По макропрогнозам, к концу года курс доллара может незначительно превысить 42 гривны, что в условиях экономической ситуации считается вполне приемлемым результатом.

В этом году потребность во внешней финансовой помощи составляет около 3 миллиардов долларов в месяц или примерно 37 миллиардов долларов в целом. Как отмечает Лесовой, вероятно, курсовые показатели на конец года будут колебаться в пределах 41,5 – 42,1 гривны за доллар.

Источник: 24Канал.

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