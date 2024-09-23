Российская армия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск – это будет зависеть от действий оккупантов на флангах.

Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, наступление врага зависит от того, как действительно будет происходить ситуация на юге Покровского направления, а не на юге общей зоны боевых действий.

Таким образом, все будет зависеть от того, как быстро они смогут сформировать южный фланг и каковы результаты, например, в районе Селидового.

Коваленко сообщил, что сейчас в районе Селидового защитники проводят высококачественную оборону, поэтому оккупанты не могут прорваться в город и хоть как-то закрепиться там, чтобы начать городские бои.

Поэтому, как сообщил эксперт, пока Селидово под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск будет большим риском для россиян.

Это же касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное, где контроль ВСУ не дает возможности армии РФ наступать на Курахово.

"Именно от ситуации по этим локациям зависит, когда россияне смогут начать очередную волну, более интенсивную волну наступательных действий в Покровском направлении", - резюмировал Коваленко.

Коваленко добавил, что сейчас оккупанты хотят в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки формировать фланги и закрепляться на этих участках, однако не идти прямо на Покровск.

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