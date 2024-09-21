Военный эксперт рассказал, чем действительно ударили по огромному враждебному составу в Торопце.

Военный эксперт сообщил, что, по всей вероятности, сначала запустили много беспилотников, чтобы истощить российское ПВО.

Эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV поделился своим мнением о том, чем могли ликвидировать состав боеприпасов в российском Торопце.

По его словам, скорее всего, сначала шел целый рой беспилотников, на которые разрядилось российское ПВО.

Уже потом было средство поражения, например, дальнобойная ракета-дрон Паляница.

"И если смело так сказать, это может быть и Storm Shadow, потому что то, что говорят политики и то, что они делают, очень часто это бывают разные вещи", - добавил Жирохов.

Также военный эксперт поделился мнениями о последствиях атаки на вражеский состав.

Он уверен, что большая часть боеприпасов не пострадала, несмотря на столь сильные взрывы.

"Очевидно, что оружие, боеприпасы, которые хранились в подземных хранилищах, они там до сих пор. Уничтожено все, что находилось на поверхности. И, вероятнее, это не были ракеты к реактивным системам залпового огня. <...> Тем более , вряд ли северокорейские ракеты находились на поверхности", - считает Жирохов.

Эксперт Жирохов добавил, что, вероятно, были уничтожены, в частности, авиационные бомбы, из которых россияне делают КАБы.

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