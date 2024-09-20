Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о смене руководства 72-й бригады.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

“Поскольку преступная ротация 72-й бригады, которая могла бы привести к потере Угледара по мотивам Торецкой ротации, была сорвана (при этом по ротации распространяли лживые слухи, что бригаду должны были выводить на восстановление, вместо этого собирались перебросить на новое сложное направление). решил снизить боеспособность подразделения, устранив командира бригады. Это уже произошло с рядом других опытных командиров, что всегда имеет негативные последствия. Иначе, как генеральским "лайфхаком" по разрушению армии и потере территорий, такую ​​кадровую политику не назовешь”, - написала Безугла.



По ее словам, смены командиров бригад и батальонов происходят постоянно.

"Какие мотивы у командования постоянно менять командиров бригад и батальонов, разрывать подразделения и прикомандировать их друг к другу, вместо формирования постоянных, сплоченных коллективов? У генеральской мафии есть целая концепция: они считают, что система с командирами-"пассажирами", управляющими "чужими" подчиненными, становится максимально податливой для выполнения любых, даже самых дурацких задач”, - написала нардеп.







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