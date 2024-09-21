Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную и сочную куриную шаурму в лаваше, завернутую по-особому.
Для приготовления шаурмы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- лаваш круглый – 3 шт.
- куриные бедра - 4 больших
- немного растительного масла, соль, перец, сухой чеснок, любимые специи, ароматные травы
- лук - 1 средний
- кабачок или цуккини – 1 маленький
- болгарский перец – 1 большой
- сыр - по желанию
Кроме того, для соуса нам понадобится:
- густо сметана 15% - 250 г
- горчица зерновая – 1 полная столовая ложка
- соус барбекю – 3 ст.л.
- зелень (петрушка, кинза, зеленый лук)
Курицу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кусочками примерно 1,5х1,5 см, добавляет соль, специи и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.
Обжаренную курицу перекладываем на тарелку, а на той же сковороде сразу обжариваем лук, нарезанный кубиками. Следом добавляем нарезанные кубиками болгарский перец и кабачок и немного подтушиваем овощи. По желанию в конце можно добавить немного чеснока.
Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает сметану с горчицей, барбекю соусом и мелко нарезанной зеленью.
Теперь формируем шаурму: "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает половинку лаваша соусом, выкладывает курицу, овощи, добавляет тертый сыр и сворачивает треугольником, защипывая край в образовавшийся карман, как на видео.
Поджариваем шаурму на сухой сковороде с обеих сторон, чтобы лаваш был хрустящим, и можно наслаждаться.
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