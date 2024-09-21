Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами простым рецептом идеальной домашней шаурмы.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную и сочную куриную шаурму в лаваше, завернутую по-особому.

Для приготовления шаурмы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

лаваш круглый – 3 шт.

куриные бедра - 4 больших

немного растительного масла, соль, перец, сухой чеснок, любимые специи, ароматные травы

лук - 1 средний

кабачок или цуккини – 1 маленький

болгарский перец – 1 большой

сыр - по желанию

Кроме того, для соуса нам понадобится:

густо сметана 15% - 250 г

горчица зерновая – 1 полная столовая ложка

соус барбекю – 3 ст.л.

зелень (петрушка, кинза, зеленый лук)

Курицу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кусочками примерно 1,5х1,5 см, добавляет соль, специи и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.

Обжаренную курицу перекладываем на тарелку, а на той же сковороде сразу обжариваем лук, нарезанный кубиками. Следом добавляем нарезанные кубиками болгарский перец и кабачок и немного подтушиваем овощи. По желанию в конце можно добавить немного чеснока.

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто смешивает сметану с горчицей, барбекю соусом и мелко нарезанной зеленью.

Теперь формируем шаурму: "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает половинку лаваша соусом, выкладывает курицу, овощи, добавляет тертый сыр и сворачивает треугольником, защипывая край в образовавшийся карман, как на видео.

Поджариваем шаурму на сухой сковороде с обеих сторон, чтобы лаваш был хрустящим, и можно наслаждаться.

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