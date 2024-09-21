Звезда проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян на своей странице в Instagram показала, как приготовить банановый хлеб с коричневым маслом.

"Этот банановый хлеб - самый влажный, нежный и вкусный банановый хлеб!", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления бананового хлеба нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло – 113 г

сахар – 165 г

яйца – 2 шт.

ванилин – 1 ч.л.

бананы (максимально спелые) - 3 больших

шоколад – 50 г (по вашему вкусу)

мука – 210 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

В маленькой кастрюле участница "Мастер Шеф" подрумянивает масло. Для этого растапливаем сливочное масло, доводим его до пены и варим еще 3-5 минут, периодически помешивая, пока на дне кастрюли не появятся коричневые пятна. После этого переливаем масло в миску и немного взбиваем, чтобы побыстрее остыло.

После этого добавляем к маслу сахар и взбиваем примерно минуту. Добавляем яйца, ваниль и взбиваем до однородности. Добавляем бананы, вилкой разминаем их и венчиком смешиваем массу до однородности.

В конце всыпаем муку с разрыхлителем и солью и замешиваем довольно густое тесто. Шоколад измельчаем ножом, часть добавляем в тесто, а немного оставляем для декора.

Тесто выкладываем в форму для хлеба, застеленную пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-55 минут.

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