Звезда проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Виталина Мкртчян на своей странице в Instagram показала, как приготовить банановый хлеб с коричневым маслом.
"Этот банановый хлеб - самый влажный, нежный и вкусный банановый хлеб!", - подчеркнула кулинар.
Для приготовления бананового хлеба нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливочное масло – 113 г
- сахар – 165 г
- яйца – 2 шт.
- ванилин – 1 ч.л.
- бананы (максимально спелые) - 3 больших
- шоколад – 50 г (по вашему вкусу)
- мука – 210 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
В маленькой кастрюле участница "Мастер Шеф" подрумянивает масло. Для этого растапливаем сливочное масло, доводим его до пены и варим еще 3-5 минут, периодически помешивая, пока на дне кастрюли не появятся коричневые пятна. После этого переливаем масло в миску и немного взбиваем, чтобы побыстрее остыло.
После этого добавляем к маслу сахар и взбиваем примерно минуту. Добавляем яйца, ваниль и взбиваем до однородности. Добавляем бананы, вилкой разминаем их и венчиком смешиваем массу до однородности.
В конце всыпаем муку с разрыхлителем и солью и замешиваем довольно густое тесто. Шоколад измельчаем ножом, часть добавляем в тесто, а немного оставляем для декора.
Тесто выкладываем в форму для хлеба, застеленную пергаментом, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-55 минут.
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