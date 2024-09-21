20 сентября 2024 состоялось онлайн заседание Высшей Рейтинговой Комиссии Всеукраинского Рейтинга «Добросовестный налогоплательщик — 2023», который проводит Ассоциация налогоплательщиков Украины с 2011 года.

Заседание Высшей Рейтинговой Комиссии состоялось в онлайн – формате, с участием Председателя ВРК, Президента ВОО АППУ – Григола Катамадзе , Секретаря Высшей Рейтинговой Комиссии, Вице-президента, Генерального директора ВОО АППУ – Герасименко Людмилы и членов ВРК .

Открыла заседание Высшей Рейтинговой Комиссии по определению номинантов на высокое Звание «Добросовестный налогоплательщик – 2023» Секретарь ВРК, Вице-президент, Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко , объявив заседание ВРК легитимным и пригласила к слову Председателя ВРК, Президента Ассоциации .

Григол Катамадзе отметил, что Первым Решением Правления ВОО АППУ в этом году было Решение за № 1/01 от 09 января 2024 года о возобновлении проведения ежегодного Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики - 2023», который был прекращен, в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину.

Председатель ВРК отметил: «После избрания меня Президентом Ассоциации в мае 2015 года мы с новой командой продолжили традицию проведения Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики» и стоит отметить, что благодаря целенаправленной работе Генеральной дирекции и лично Генерального директора Людмилы Герасименко мы получили в апреле 2020 законное подтверждение принадлежности Рейтинга на правах собственности Ассоциации.

Рейтинг, по моему мнению, является общественно-экономическим проектом, который распространяет информацию о его участниках и победителях, а также популяризирует основной принцип честного ведения бизнеса. Почти на каждой церемонии награждения в своем выступлении, в присутствии Министра финансов Украины, главы Государственной налоговой службы Украины, я всегда отмечал, если мы награждаем налогоплательщиков, основным принципом которых является ведение честного бизнеса и процесс отбора победителей включает участие налоговой службы, то налоговая должна «забыть дорогу» к такому налогоплательщику. Конечно, получение статуса победителя в Рейтинге добросовестных налогоплательщиков не является индульгенцией, ведь бизнес без преувеличения сейчас работает в героических условиях, продолжая не только производить продукцию, но и платить налоги в бюджет, выплачивать заработную плату и помогать ВСУ», - подчеркнул Григол . Катамадзе.

Григол Катамадзе акцентировал внимание членов ВРК на том, что в этом году, в такое тяжелое для страны время, важную роль в оценке претендентов на победу в Рейтинге играют не абсолютные, а относительные показатели эффективности работы предприятий. Так, кандидаты на победу в Рейтинге по результатам своей деятельности в 2023 году должны были продемонстрировать:

- положительную динамику сохранения рабочих мест на предприятии с начала полномасштабного военного вторжения в Украину и на 01 января 2024 года;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы;

- оказание благотворительной помощи ВПЛ и на нужды ВСУ, в любом виде и другое.

От себя лично, как Председатель ВРК скажу, что все отобранные 69 номинантов на победу из общего числа поданных Заявок – 84, заслуживают празднования нами их как победителей, несмотря на столь значительное количество, повторюсь, в такое тяжелое для страны время тех, кто не только наполняет казну, но еще сохраняет рабочие места и своевременно, в полном объеме выплачивает заработную плату работникам, непременно нам нужно отметить награждением и признать их как лучших из лучших!», - отметил Председатель ВРК .

Далее, Глава ВРК, Президент ВГО АППУ Григол Катамадзе передал слово Секретарю ВРК, Людмиле Герасименко.

Поздоровавшись с членами ВРК Людмила Герасименко отметила: «Несмотря на период сложных испытаний во всех сферах жизни, жестокую, захватническую войну России против Украины, Ассоциация налогоплательщиков Украины ни на мгновение не остановила свою работу, работаем наперекор всем обстоятельствам, аккумулируя свои усилия для защиты отстаивание прав и законных интересов налогоплательщиков – членов Ассоциации и общего благосостояния украинского народа. Все мы хорошо понимаем, что сегодня Украина переживает непростое, очень тяжелое время. И победить в этой захватнической войне россии против Украины без функционирования бизнеса просто невозможно. Даже в условиях войны бизнес осознает, что должен работать там, где это возможно, платить налоги и предоставлять стране ресурс для продолжения обороны.

Она доказала членам ВРК статистические данные: «Для участия во Всеукраинском конкурсе «Честные налогоплательщики – 2023» налогоплательщиками было подано всего 84 заявки номинантов : в том числе, напрямую в Генеральную дирекцию – 43 Заявки и от 8 ТВ ВОО АППУ было подано 41 Заявку . Больше всего заявок поступило от средних предприятий – 33 (39,7%); за ними следуют ВПП – 29 (34,9%) и 22 малых (25,3%).

«Хочу отметить, что 84 заявки , это значительное количество номинантов, поданных на участие во II туре Рейтинга. Предварительной проработкой Заявок отобрано 69 налогоплательщиков - номинантов, полностью отвечающих условиям участия в Рейтинге и критериям отбора. Это лучшие из лучших, как отметил Председатель ВРК Григол Катамадзе. Важным показателем для Ассоциации является то, что из 84 номинантов являются членами ВОО АППУ 52 предприятия, что составляет 61,9%, остальные – 32 предприятия, не являющиеся членами ВОО АППУ, что составляет 38,1%. Это свидетельствует о едином подходе ко всем налогоплательщикам, независимо от их членства в Ассоциации, при определении номинантов на Звание «Честный налогоплательщик – 2023», - подчеркнула Людмила Герасименко.

Члены ВРК единогласно проголосовали за 69 победителей Рейтинга II Тура «Честный налогоплательщик – 2023».

Члены ВРК определили дату проведения торжественной церемонии награждения Победителей Рейтинга «Добросовестный налогоплательщик – 2023» - 22 октября этого года.

В заключительном слове Председатель ВРК, Григол Катамадзе отметил системный подход Вице-президента, Генерального директора ВОО АППУ Людмилы Герасименко к подготовке и организации Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики -2023», поблагодарил членов ВРК за активное участие в заседании.

ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» поздравляет победителей с получением высокого звания «Добросовестный налогоплательщик - 2023».







ПЕРЕЛІК ПЕРЕМОЖЦІВ:



№ Код Назва Категорія Номінація Регіон 1 36738335 ФГ «ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ» Мале 1. Сумлінний платник податків у аграрній галузі Львівська 2 30851635 ПП АФ «КАМАЗ-АГРО» Середнє 1. Сумлінний платник податків у аграрній галузі Рівненська 3 00377265 ПРАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» Велике 2.1.1. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво борошняних та кондитерських виробів Харківська 4 38960990 ТОВ «НОВООРЖИЦЬКИЙ ЦУКРОЗАВОД» Середнє 2.1.1.1 Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво цукру Полтавська 5 23808087 ПП «ВТК «ЛУКАС» Середнє 2.1.1. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво борошняних та кондитерських виробів Полтавська 6 20449208 ТОВ «ІНТЕР ПАК» Мале 2.1.1. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво борошняних та кондитерських виробів Закарпатська 7 00214534 ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» Велике 2.1.11. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості – виробництво ізольованого проводу та кабелю Харківська 8 30190273 ТОВ «ТІН ІМПЕКС» Мале 2.1.12. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — металургійне виробництво Хмельницька 9 34849153 ТОВ «ПРОМАВТОМАТИКА ВІННИЦЯ» Середнє 2.1.13. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво електричного устаткування Вінницька 10 38655518 ТОВ «ЕНЕРГО — ПЛЮС « Мале 2.1.13. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво електричного устаткування Полтавська 11 20054481 АТ «БРОТЕП-ЕКО» Мале 2.1.14. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво машин і устаткування Київська 12 00165712 АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» Середнє 2.1.14. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво машин і устаткування Харківська 13 39611656 ТОВ «МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ» Середнє 2.1.14. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво машин і устаткування Волинська 14 37098443 ТОВ «АВТОБАН ТРЕЙЛЕРЗ УКРАЇНА» Мале 2.1.15. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів Хмельницька 15 30150047 ПП «АРТОН» Середнє 2.1.16. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів Чернівецька 16 36586411 ТОВ «КРОК ВУД» Середнє 2.1.17. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво меблів Закарпатська 17 00383231 ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС Україна» Велике 2.1.18. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості – виробництво тютюнових виробів Харківська 18 05471230 ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» Велике 2.1.19. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості – виробництво електроенергії Харківська 19 36808350 ТЗОВ «САМБІРСЬКА СОНЯЧНА СТАНЦІЯ» Мале 2.1.19. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості – виробництво електроенергії Львівська 20 05511001 ПРАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» Велике 2.1.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості Львівська 21 35680054 ТОВ «КАТЕРИНОСЛАВХЛІБ» Середнє 2.1.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості Дніпропетровська 22 23325414 ТОВ КВФ «РОМА» Середнє 2.1.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості Харківська 23 30356917 ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» Велике 2.1.3. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво молочних продуктів Тернопільська 24 22070231 ТОВ «МАРГІТ» Мале 2.1.4. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво напоїв Закарпатська 25 32751876 ТОВ «ПТК ШАБО» Велике 2.1.4.1. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво виноградних вин Одеська 26 40303290 ТОВ «КРАФТОВЕ ПИВО» Мале 2.1.4.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво пива Закарпатська 27 31147999 ТОВ «СВІСС КРОНО» Велике 2.1.5. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння Львівська 28 30981499 ПРАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Середнє 2.1.5. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння Рівненська 29 05509659 ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» Велике 2.1.6. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво паперу та паперових виробів Київська 30 00418082 ПрАТ «ЕЛОПАК ФАСТІВ» Середнє 2.1.6. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво паперу та паперових виробів Київська 31 0278876 ВАТ «СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ — КФТП» Велике 2.1.7. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво шпалер і подібних виробів з паперу для покриття стін, у т.ч. вінілових шпалер і шпалер на текстильній основі Чернігівська 32 30648854 ТОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» Середнє 2.1.8. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво хімічних речовин і хімічної продукції Львівська 33 25093118 ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ» Середнє 2.1.9. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції Волинська 34 31911363 ТОВ «КПД» Велике 2.1.9. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції Дніпропетровська 35 31289632 ТЗОВ БФ «ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД» Середнє 3.1. Сумлінний платник податків у галузі будівництва — житлове

будівництво Чернівецька 36 41305990 ТОВ » П.П.ПЛЮС М» Мале 3.1. Сумлінний платник податків у галузі будівництва — житлове

будівництво Закарпатська 37 40148165 ТОВ «ГК»АВТОСТРАДА» Велике 3.2. Сумлінний платник податків у галузі будівництва — дорожнє

будівництво Вінницька 38 30042170 ДП «УКРСІВЕРБУД» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДСК» Середнє 3.3. Сумлінний платник податків у галузі будівництва — промислове будівництво Чернігівська 39 01553681 ТОВ «ТВК ЛЬВІВХОЛОД» Велике 4.1. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — роздрібна торгівля Львівська 40 35837327 ТОВ «ТАЙСТРА ГРУП» Середнє 4.1. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — роздрібна торгівля Чернівецька 41 30226833 ВКФ «СПЛІТ» ТОВ Мале 4.1. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — роздрібна торгівля Кіровоградська 42 24067799 ПП «БЕЛЬ» Велике 4.2. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — оптова торгівля алкогольними напоями Київ 43 22103657 ТОВ «ЛАТУЖ» Мале 4.2. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — оптова торгівля алкогольними напоями Закарпатська 44 30208421 ТОВ «РОМА» Велике 4.2.1 Сумлінний платник податків у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Чернівецька 45 38572987 ТОВ «3С ГРУПП» Середнє 4.4. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі -роздрібна торгівля автомобілями та іншими автотранспортними засобам Вінницька 46 36282935 ТОВ «ЗАХІДНАДРАСЕРВІС» Велике 4.5. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі -оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Івано-Франківська 47 40492796 ПП «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» Мале 4.7. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі — діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками Чернівецька 48 37678031 ТОВ «ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» Велике 5. Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку Вінницька 49 34106630 ТЗОВ «АБСОЛЮТ ВЕСТ СЕРВІС» Мале 5. Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку Львівська 50 14297222 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВ «ІНФОКОМ» Середнє 5.1.Сумлінний платник податків у сфері проводового електрозв’язку Київ 51 33559741 ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ» Мале 5.1.Сумлінний платник податків у сфері проводового електрозв’язку Волинська 52 21673832 ПрАТ «КИЇВСТАР» Велике 6. Сумлінний платник податків у сфері інформації та телекомунікації Київ 53 09806443 АТ «ТАСКОМБАНК» Велике 7.1. Сумлінний платник податків у сфері фінансів — банківська сфера Київ 54 09807862 АТ «КРЕДОБАНК» Велике 7.2. Сумлінний платник податків у сфері фінансів — грошове посередництво Львівська 55 14312921 ДП «ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПРОГРЕС» ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.Г.ІВЧЕНКА Велике 8. Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності Запорізька 56 25574908 ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ Середнє 8. Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності Волинська 57 30109129 ТОВ «ЮРIЯ-ФАРМ» Велике 9. Сумлінний платник податків у галузі фармацевтики Київ 58 00481198 АТ «ФАРМАК» Велике 9.1 Сумлінний платник у галузі виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів Київ 59 40736795 ТОВ «ЕЙ БІ ЕМ ТЕХНОЛОДЖІ» Мале 9.1 Сумлінний платник у галузі виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів Дніпропетровська 60 38998955 ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» Мале 10.1. Сумлінний платник у галузі послуг — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Харківська 61 01897914 ДП «НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ» Велике 10.5. Сумлінний платник у галузі послуг — дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук Київ 62 02649437 ПАТ ЛОЗ «МИРГОРОДКУРОРТ» Мале 10.6 Сумлінний платник податків у сфері послуг медичного та парамедичного персоналу Полтавська 63 33862865 ПП «НОРДІК» Середнє 11. Сумлінний платник податків у сфері добування природного газу Львівська 64 41296405 ТзОВ «ГЕО-НАДРА-ІНВЕСТ» Мале 11. Сумлінний платник податків у сфері добування природного газу Львівська 65 38894440 ТОВ «БУРОВА КОМПАНІЯ «ГОРИЗОНТИ» велике 12. Сумлінний платник податків у сфері Розвідувальне буріння Львівська 66 00309507 ТДВ «ЛЬВІВСЬКИЙ МАЯК» Мале 13. Сумлінний платник податків у сфері виробництва іншого верхнього одягу Львівська 67 00309140 ПРАТ «УЖГОРОДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» Середнє 13. Сумлінний платник податків у сфері виробництва іншого верхнього одягу Закарпатська 68 38330105 ТОВ «АВЕ УЖГОРОД» Середнє 14. Сумлінний платник податків у сфері збирання безпечних відходів Закарпатська 69 30923971 ТОВ «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» Велике 23.13 Виробництво порожнистого скла Рівненська





