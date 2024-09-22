Военный озвучил одну из самых больших проблем, что в ВСУ есть генералы, которые считают, что они умнее всех командиров бригад и отдельных подразделений.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин поделился мнениями в Телеграмме относительно того, что лучший результат на фронте можно получить только в случае, если высшее руководство прислушается к командирам подразделений, работающих в разных секторах.

Жорин добавил, что когда есть полноценное взаимодействие в армии, через которое принимаются эффективные и целесообразные решения и когда есть системная работа - это сразу показывает результат на поле боя.

Однако он добавил, что это происходит далеко не всегда.

По словам военного, есть генералы, которые считают, что они умнее всех командиров бригад и отдельных подразделений.

"Им все виднее даже из очень отдаленных от фронта мест. Зачастую, собственного полевого опыта у них нет. И это очень опасное явление, которое к тому же сильно демотивирует военных", - сообщил военный.

Жорин сообщил, что положительный факт только в том, что полевые командиры растут и поднимаются.

"Будущее украинской армии именно по таким командирам - которые знают современные методы ведения боя, имеют собственный опыт их применения и могут проводить столь необходимые для нашей армии изменения", - резюмировал Жорин.

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