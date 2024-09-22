Нацельтесь и вперед, вперед, вперед - энергия этой недели для пяти знаков зодиака, у которых будут великолепные еженедельные гороскопы с 23 по 29 сентября 2024 года.

Мы начинаем неделю на позитивной ноте, поскольку официально начинаем сезон Весов 23 сентября.

В целом, энергия вокруг любви, романтики и желаний сильна.

Не удивляйтесь, если ваша творческая сторона выйдет на поверхность. Это может быть неловко, если вы не осознаете этого, но ее интенсивность поможет вам создать что-то великолепное. Так что доверяйте течению и процессу вещей.

Пять знаков зодиака с лучшими еженедельными гороскопами на 23–29 сентября 2024 года.

1. Рак

Лучшие знаки зодиака, с которыми Рак может провести время: Скорпион и другие Раки

Лучший день недели для Рака: 27 сентября.

Рак, ваше послание на этой неделе — доверять своим инстинктам и интеллекту и двигаться к своим целям. Первая половина принесет вам много возможностей проявить себя, так что хватайтесь за них, как только они появятся! Будьте внимательны к любым красным флагам в вашем кругу общения или группе друзей. Вторая половина недели будет более мирной. Положитесь на это и позвольте миру успокоить вашу душу. Те из вас, кто творческий человек, также могут время от времени получать странное вдохновение. Позвольте своей творческой стороне взять верх, когда это произойдет.

2. Скорпион

Лучший знак зодиака для Скорпиона, с которым можно провести время: Лев

Лучший день недели для Скорпиона: 24 сентября.

Скорпион, ваш гороскоп на эту неделю прекрасен и глубоко романтичен. Если вы одиноки, вы можете оказаться в странных и новых приключениях, которые принесут больше любви и романтики . Те, кто находится в отношениях, почувствуют эту хорошую энергию в своих партнерских отношениях, особенно в первой половине недели. Руководите любовью, и вы будете золотыми. Вторая половина будет немного менее звездной, но это нормально. Скоро все накалится. Так что пусть это время будет посвящено заботе о себе и ничегонеделанию без чувства вины. Это поможет вашей душе омолодиться.

3. Рыбы

Лучший знак зодиака для Рыб, с которым можно провести время: Лев

Лучший день недели для Рыб: 25 сентября.

Рыбы, гороскоп на эту неделю посвящен доверию к себе и осознанию того, насколько вы способны в своих областях знаний. Лидерство не всегда выглядит однобоко. Если вы доверяете своей интуиции , первая половина недели предоставит вам возможности задействовать свой уникальный стиль лидерства. Вторая половина может быть немного обременительной, но вы справитесь. Независимо от того, тратите ли вы время на учебу, намечаете планы на будущее или заботитесь о вехах на пути к своим целям, это хороший вид бремени, который принесет сладкие плоды. У вас это есть!

4. Овен

Лучший знак зодиака для Овна, с которым можно провести время: Рыбы

Лучший день недели для Овна: 27 сентября.

Овен, энергия этой недели — это знание своего сердца и понимание того, что вам не нужно оправдываться перед скептиками. Их жизненный путь может не совпадать с вашим, и то, что приносит им радость, может совершенно отличаться от того, что приносит счастье вам. Если вы сможете усвоить это послание в первой половине недели, вторая половина будет развиваться более прекрасным образом, чем вы можете себе представить. Просто помните: токсичные люди могут по-прежнему пытаться запугивать вас, заставляя подчиняться (внешние планетарные ретрограды, в конце концов, все еще что-то скрывают), но если вы будете сильны, вы внезапно поймете, сколько космической поддержки у вас за спиной.

5. Лев

Лучший знак зодиака для Льва, с которым можно провести время: Рак

Лучший день недели для Льва: 26 сентября.

Лео, гороскоп на эту неделю холодный и сладкий. Это может не иметь значения для твоих мечтаний и целей, но это будет необходимо для твоей души в отношении роста, исцеления и обретения покоя. Пусть первая половина недели будет больше посвящена этому, поскольку твой выбор определит вторую половину. Твои силы проявления будут сильны, но, как говорится, секрет проявления того, что ты хочешь, заключается в том, чтобы внести свой вклад и быть восприимчивым. Так что легкий характер недели не помешает. Вместо этого, это будет как раз то, что тебе нужно, чтобы помочь тебе расслабиться и позволить космосу течь и сговариваться в твою пользу!

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