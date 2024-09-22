Яблочный пирог можно приготовить в таком формате плетенки, тесто получается нежным и пышным, как облако, а начинка очень сочная, ароматная и вкусная.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry. Для теста нам понадобится:
- кефир – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи живые – 10 г
- масло сливочное - 30
- сахар – 50 г
- соль – 0,5 ч.л.
- мука – 400 г
Ингредиенты для начинки:
- яблоки (твердые) – 800 г
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 40 г
- сливочное масло – 20 г
- крахмал – 1 ч.л.
- вода – 1 ст.л.
В миску наливаем теплый кефир, добавляем дрожжи, а также немного сахара и муки от основной массы. Перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут.
После этого добавляем растопленное сливочное масло (не горячее), оставшийся сахар, соль, яйцо и перемешиваем до однородности. Затем всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто примерно 5 минут. Тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения вдвое.
Тем временем готовим начинку. Чистим яблоки, нарезаем кубиками и тушим со сливочным маслом и корицей на сковороде на маленьком огне примерно 5 минут, чтобы они стали немного мягкими. Крахмал смешиваем с водой, добавляем к яблокам и тушим еще 3 минуты до загустения.
Готовое тесто делим на три части. Каждую раскатываем в овал длиной примерно 40 см, выкладываем начинку и залепляем края, как на видео. Три колбаски с начинкой аккуратно перекладываем на противень, застеленный пергаметом и сплетаем в косичку. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 15 минут.
Смазываем пирог яичным желтком, по желанию украшаем миндальными лепестками или маком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.
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