Яблочный пирог с корицей – это идеальный осенний десерт, очень вкусный и уютный, довольно просто готовится, а с этим рецептом он также получится оригинальным.

Яблочный пирог можно приготовить в таком формате плетенки, тесто получается нежным и пышным, как облако, а начинка очень сочная, ароматная и вкусная.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Valerikiry. Для теста нам понадобится:

кефир – 200 г

яйцо – 1 шт.

дрожжи живые – 10 г

масло сливочное - 30

сахар – 50 г

соль – 0,5 ч.л.

мука – 400 г

Ингредиенты для начинки:

яблоки (твердые) – 800 г

корица – 1 ч.л.

сахар – 40 г

сливочное масло – 20 г

крахмал – 1 ч.л.

вода – 1 ст.л.

В миску наливаем теплый кефир, добавляем дрожжи, а также немного сахара и муки от основной массы. Перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 5 минут.

После этого добавляем растопленное сливочное масло (не горячее), оставшийся сахар, соль, яйцо и перемешиваем до однородности. Затем всыпаем просеянную муку и вымешиваем тесто примерно 5 минут. Тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения вдвое.

Тем временем готовим начинку. Чистим яблоки, нарезаем кубиками и тушим со сливочным маслом и корицей на сковороде на маленьком огне примерно 5 минут, чтобы они стали немного мягкими. Крахмал смешиваем с водой, добавляем к яблокам и тушим еще 3 минуты до загустения.

Готовое тесто делим на три части. Каждую раскатываем в овал длиной примерно 40 см, выкладываем начинку и залепляем края, как на видео. Три колбаски с начинкой аккуратно перекладываем на противень, застеленный пергаметом и сплетаем в косичку. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 15 минут.

Смазываем пирог яичным желтком, по желанию украшаем миндальными лепестками или маком и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.

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