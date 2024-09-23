Вместо обычного картофельного пюре или жареного картофеля попробуйте приготовить такую картошку с беконом и нежным сливочным соусом, это невероятно вкусно.
Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль.
"Если вы не готовили картошку так, то, наверное, еще не пробовали сомую вкусную картошечку", - отметил кулинар.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель – 1-1,2 кг
- бекон или грудинка – 200 г
- твердый сыр (в идеале пармезан) – 70 г
- сливки жирностью 10-15% – 100 г
- яичные желтки – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- растительное масло – 20 г
- укроп – 20 г
- соль и молотый перец – по вкусу
Картофель чистим и нарезаем кусками среднего размера, или, если у вас меленькая, то оставляем ее целиком. Сначала отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Сливаем с картошки воду.
На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем бекон, нарезанный кусочками, добавляем измельченный чеснок и на среднем огне обжариваем примерно 6-7 минут.
Отварной картофель выкладываем в сковороду к бекону и, периодически перемешивая, обжариваем картофель до золотистости со всех сторон. На это уйдет примерно 10-12 минут.
Чтобы приготовить соус, смешиваем до однородности сливки, тертый сыр и яичные желтки. Заливаем картошку соусом, добавляем мелко нарезанный укроп, перемешиваем – и готово. Подавать картошку нужно сразу, пока она еще горячая.
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