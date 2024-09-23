Картошка с таким соусом получается невероятно вкусной и нежной, стоит один раз попробовать, и это сразу станет вашим любимым рецептом.

Вместо обычного картофельного пюре или жареного картофеля попробуйте приготовить такую ​​картошку с беконом и нежным сливочным соусом, это невероятно вкусно.

Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль.

"Если вы не готовили картошку так, то, наверное, еще не пробовали сомую вкусную картошечку", - отметил кулинар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 1-1,2 кг

бекон или грудинка – 200 г

твердый сыр (в идеале пармезан) – 70 г

сливки жирностью 10-15% – 100 г

яичные желтки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

растительное масло – 20 г

укроп – 20 г

соль и молотый перец – по вкусу

Картофель чистим и нарезаем кусками среднего размера, или, если у вас меленькая, то оставляем ее целиком. Сначала отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Сливаем с картошки воду.

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываем бекон, нарезанный кусочками, добавляем измельченный чеснок и на среднем огне обжариваем примерно 6-7 минут.

Отварной картофель выкладываем в сковороду к бекону и, периодически перемешивая, обжариваем картофель до золотистости со всех сторон. На это уйдет примерно 10-12 минут.

Чтобы приготовить соус, смешиваем до однородности сливки, тертый сыр и яичные желтки. Заливаем картошку соусом, добавляем мелко нарезанный укроп, перемешиваем – и готово. Подавать картошку нужно сразу, пока она еще горячая.

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