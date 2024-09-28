Сбор яблок в правильное время имеет ключевое значение не только для получения фруктов высочайшего качества, но и для максимального увеличения срока хранения.

Сбор яблок в правильное время имеет ключевое значение не только для получения фруктов высочайшего качества, но и для правильного хранения урожая яблок на дому.

Каждый сорт яблок имеет свое время созревания и может зависеть от погодных условий в течение вегетационного периода.

Например, яблоки созреют раньше, если будет мягкая, солнечная весна, которая рано запускает цикл плодоношения дерева.

Из-за этого вам следует оценивать время сбора урожая яблок по другим показателям, а не по конкретной дате в календаре.

Как правильно хранить урожай яблок на дому, чтобы они были свежими месяцами?

Яблоки следует хранить при температуре от -1 до 0 градусов по Цельсию, особенно если вы хотите хранить их в течение длительного периода времени.

Яблоки, хранящиеся при температуре 10 градусов по Цельсию, созреют в четыре раза быстрее, чем те, что хранятся при температуре 0 градусов по Цельсию.

Большинство сортов яблок хранятся в течение шести месяцев при этой температуре.

Чтобы правильно хранить урожай яблок на дому, держите яблоки в корзинах или коробках, выстланных фольгой или пластиком, чтобы помочь сохранить влагу. Очень важно сортировать яблоки перед хранением. Поговорка «одно плохое яблоко портит бочку» верна.

Яблоки выделяют этиленовый газ, который ускоряет созревание. Поврежденные яблоки выделяют этилен быстрее и могут буквально привести к порче партии.

Вы также можете захотеть сохранить некоторое расстояние между хранящимися яблоками и другими продуктами, так как этиленовый газ ускорит созревание других фруктов и овощей.

Если яблоки хранятся в пластиковых пакетах, обязательно проделайте в них несколько отверстий, чтобы газ мог отфильтровываться.

Относительная влажность также является важным фактором при хранении яблок на дому и должна составлять 90-95 процентов. Подвал, подвал или неотапливаемый гараж — вот некоторые варианты хранения урожая яблок на дому.

Источник: gardeningknowhow.

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