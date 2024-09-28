Чтобы сохранить урожай картофеля до весны в квартире, держите его в прохладном и темном месте - это значительно замедляет процесс разложения, защищает от прорастания и, в некоторой степени, подслащивает клубни.

Также важно не хранить картофель и лук вместе. Хотя они кажутся двумя горошинами в стручке, поскольку часто оба используются в одних и тех же рецептах.

Однако хранение вместе картофеля и лука на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Оба этих корнеплода содержат много влаги, что может привести к более быстрой порче.

Вместе картофель и лук выделяют этиленовый газ, который ускоряет процесс созревания - храните их отдельно в месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы сохранить их длительный срок хранения.

Как сохранить урожай картофеля до весны в квартире?

Хотя вам не следует класть картофель в холодильник, этот овощ все равно будет храниться дольше всего, если его хранить в прохладном, темном месте.

Вот лучшие советы по хранению картофеля — подвал не обязателен — для вкусных, сладких и сухих картофелин.

Как сохранить урожай картофеля до весны в квартире:

1. Не допускайте попадания на них солнечного света (но не скрывайте их из виду). Не храните картофель на открытом воздухе на столешнице. Держите его в ящике, в корзине, в шкафу, в бумажном пакете — в любом темном месте.

Прозрачный пластиковый пакет, вроде того, в который упаковывают картофель, на самом деле не идеален для хранения картофеля до весны в квартире.

В конце концов, картофель — это растение. Если картофель "увидит" солнечный свет, он начнет фотосинтезировать и позеленеет, а затем сморщится и сгниет.

2. Чтобы сохранить урожай картофеля до весны в квартире, убедитесь, что у них все еще есть приток воздуха. Либо переложите картофель в бумажный или сетчатый пакет.

Картофель будет выделять углекислый газ и воду в виде пара, поэтому все может стать немного влажным.) Если вы хотите хранить его в пластиковом пакете, в котором он продавался, убедитесь, что он хорошо перфорирован и что верх не запечатан плотно.

3. Избегайте теплых мест для хранения картофеля в квартире. Даже если у вас нет более прохладного места для хранения, чем кухня, постарайтесь избегать самых теплых мест в комнате: не храните картофель рядом с духовкой, под раковиной или на холодильнике.

При температуре выше идеальной для хранения картофель до весны в квартире начнет прорастать, но и более холодная температура не обязательно означает лучше.

Источник: food52.

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