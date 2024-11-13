Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 14 ноября, здесь вас ждет что-то хорошее.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 14 ноября.

Гороскоп Таро на 14 ноября для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Откуда вы могли знать, что кто-то близкий вам может вас так глубоко разочаровать? Обиженные чувства сильнее влияют на ваш дух, когда вы их подавляете или делаете вид, что их не существует. Они всегда находят путь обратно на поверхность ночью или тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Единственное, что вы можете контролировать, — это ваша собственная реакция на произошедшие события. Вы можете использовать этот момент как трамплин к исцелению и укреплению своего характера.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Вы можете играть роль, но если вы боретесь с синдромом самозванца, вы саботируете свои величайшие достижения прямо перед тем, как они будут сделаны. Лучше всего распознать слона в середине комнаты. Вы все еще некомфортно относитесь к благословениям, которые приходят от упорного труда и усилий. За всем этим стоит какой-то страх. Возможно, вы боитесь, что людям не понравится настоящий вы. Правда в том, что вы не только понравитесь людям, но когда они увидят ваши хорошие стороны и ваши недостатки, они полюбят вас за то, что вы настоящий.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Кем вы пытаетесь быть? У вас может быть образ кого-то, кем вы надеетесь стать однажды. Но сравниваете ли вы себя с другими? Вам не нужно производить впечатление на мир. Единственное, для чего вы здесь, — это стать лучшим из лучших, кем вы можете быть, и использовать свои таланты, чтобы служить другим.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Жизнь случается, и часть жизненного цикла — это перемены. Вам может не понравиться тот факт, что перемены непредсказуемы. Сегодня может произойти что-то, чего вы не ожидали. Трудно принять, что вы не контролируете все. Но не смотрите на мир как на небезопасный, когда жизнь дает вам повод стать гибким и приспособиться к обстоятельствам.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Концовка может быть такой страшной. Когда вы теряете отношения, вместе с ними меняются и многие другие сферы вашей жизни. Это влияет на ваше финансовое положение. Ваши дружеские отношения начинают разделяться и выбирать стороны. Вы не можете представить себе будущее без своего партнера. Это нелегкое время. Это тяжело, но вы преодолеете трудности.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Луна

Кому можно доверять? Ощущение, что кто-то вам лжет, — это ужасное переживание. Вы можете не понимать, почему человек пытается вас предать. Однако вот вы здесь, делаете вид, что у вас нет этого чувства тоски в животе. Пришло время столкнуться с проблемой лицом к лицу и спросить, что происходит. Если они честны, вы узнаете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Туз Мечей

Не переживайте по мелочам, Весы. Вы можете не знать, куда сегодня все движется, но с некоторой мудростью вы поймете это. Ясность ума приходит, когда вы расслабляетесь и даете своему разуму возможность обработать чувства, которые вы чувствуете, и ситуацию, в которой вы находитесь. Дайте себе немного времени и постарайтесь не проявлять нетерпение.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник

Когда кто-то решает уйти в темноту в социальных сетях, постарайтесь не беспокоиться слишком сильно. Их решение отключиться может не иметь к вам никакого отношения. Вы можете просто прочесть их решение внезапно замолчать на радио. Как только они поймут, над чем им нужно работать, вы услышите о них. Друзья никогда не исчезают надолго; они возвращаются.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Маг

Не каждый человек, у которого есть талант, будет его использовать. Некоторые растрачивают свои таланты из-за страха. Они не хотят рисковать, потому что тогда они чувствуют себя небезопасно. Если вы видите, что кто-то не использует свои таланты так, как вы считаете нужным, дайте больше информации. Иногда им нужно одолжить уверенность другого человека.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Проблемы в романтических отношениях могут начинаться и заканчиваться общением. Вам потребуется гораздо больше работы и усилий, чтобы все заработало. Сейчас это может казаться несправедливым, но если вы сможете сохранить видение будущего, вы увидите вещи в новом свете.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Умеренность

Оставайтесь в своем центре покоя. Не позволяйте бурям жизни приносить вам печаль или причинять вам боль. Вы причиняли боль другим, и они причиняли боль вам. Должно наступить время, когда прощение станет новой мантрой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков

Любовь здесь для вас, Рыбы. Так трудно найти человека, который сможет тронуть ваше сердце и стимулировать ваш разум. Эти отношения только начинаются для вас, и со временем они продолжат расти во что-то великолепное и волшебное.

Читайте также:

Астрологи назвали знаки, призванные изменить мир к лучшему: очаг мудрости и доброты.

Названы знаки Зодиака, которые не меняются даже ради любви.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым всегда везет.