Шеф-повар Татьяна Литвинова, известная своим большим опытом и нестандартными подходами в кулинарии, предлагает приготовить борщ всего за 10 минут!

Ее уникальный рецепт позволяет насладиться ароматом и вкусом любимого блюда даже когда времени на приготовление мало.

Чтобы приготовить этот борщ, вам понадобятся следующие ингредиенты: три средних картофелины, одна морковь, одна свекла, небольшая порция капусты, одна луковица, половина сладкого перца, одна столовая ложка томатной пасты, лавровый лист, соль и перец по вкусу и 10-1 граммов сливочного масла.

Начните приготовление, вскипятив воду для борща. Пока он закипает, очистите картофель, порежьте его на восемь частей. Морковь и свеклу нарежьте мелко, лук – тоже. Отдельно разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте морковь, лук и свеклу до лёгкого золотистого цвета.

Как только вода закипит, добавьте в кастрюлю картофель. Затем добавьте обжаренные овощи, томатную пасту и лавровый лист. Накройте кастрюлю крышкой и дайте закипеть борщу. После этого добавьте капусту и нарезанный сладкий перец. Варите на среднем огне несколько минут, чтобы овощи хорошо смешались, а борщ приобрел аромат.

В конце добавьте соль и перец по вкусу. Обратите внимание, что капусту не следует переваривать, чтобы она сохранила свою структуру.

Этот экспресс-рецепт борща поможет быстро приготовить вкусный, ароматный и полезный обед, не тратя много времени. Татьяна Литвинова убеждает: борщ можно сделать даже через 10 минут, если следовать ее секретам!

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