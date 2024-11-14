Часто хозяйки задаются вопросом, почему их холодец не застыл или выглядит не таким аппетитным, как хочется.

Шеф-повар Татьяна Литвинова раскрыла свой рецепт , благодаря которому холодец всегда будет идеально прозрачным, вкусным и, что немаловажно, будет гарантированно застывать.

Вот что понадобится для вашего идеального студня: хвост говяжий – 1 шт., ножка говяжья – 1 шт., курица без грудинки – 1 шт., морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., лук порей – 1 шт., смесь перцев – 1 ст.л., лавровый лист – 3 шт., чеснок – 2 зубчика, вода – 3-4 л, соль – 40 г.

Для начала, как отмечает Татьяна, важно тщательно выбрать мясо. Говяжий хвост и курица дадут необходимое количество желатина, что гарантирует застывание студня, а также отличный вкус. Мясо необходимо замочить в прохладной воде и довести до кипения. После этого важно слить первый бульон, чтобы очистить его от ненужных примесей и грязи.

Затем Татьяна добавляет в кастрюлю очищенное мясо, нарезанную морковь, лук, часть лука-порей и специи. Важно, чтобы вода была холодной, а мясо томилось на маленьком огне в течение нескольких часов, чтобы бульон был чистым и прозрачным. Во время варки постоянно снимайте пену и жир во избежание их попадания в бульон. Можно использовать специальное сито или марлю для окончательного процеживания бульона перед заливкой в ​​тарелки.

После того как бульон закипит и все примеси будут удалены, добавляем чеснок, лавровый лист и соль. Следите за тем, чтобы бульон не кипел слишком активно – иначе он может помутнеть. После 6 часов томления снимаем кастрюлю с огня и даем студню остыть до комнатной температуры. Затем нужно убрать остаточный жир и дать блюду застыть в холодильнике на несколько часов.

Рецепт от Татьяны Литвиновой гарантирует, что ваш холодец будет идеальным: прозрачным, вкусным и без лишнего жира. Все секреты теперь в ваших руках!

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.