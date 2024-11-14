Гороскоп по карте Таро для вашего знака зодиака на 15 ноября уже здесь, мы готовимся сделать что-то удивительное, но сначала нам предстоит работа с тенью.

Гороскоп Таро на 15 ноября для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Маг

У тебя есть способности, Овен, и есть вещи, которые ты делаешь, и никто другой не может делать так, как ты. Скоро ты сможешь занять руководящую должность. Твои способности выделяют тебя из толпы и показывают твои самые высокие качества. Продолжай показывать, что ты командный игрок, и в ближайшем будущем в твоей карьере проявится что-то хорошее.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Императрица

Хорошего друга найти трудно, и карта Таро Императрица символизирует женщину с положительными чертами, которые указывают вам правильное направление. Сегодня женщина может говорить в вашей жизни таким образом, что поможет вам стать лучше. Создайте пространство, чтобы послушать, что она скажет. Вы можете услышать что-то, что вам нужно знать.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна

Чувствовать страх нормально, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы перерасти страх. Вы можете столкнуться с тем, что вас пугает, и попытаться преодолеть негативные эмоции, посмотрев, что произойдет, если вы окажетесь в определенной ситуации. Вместо того, чтобы прокручивать в голове худший сценарий, подумайте о хорошем, что может возникнуть из вещей. Что бы вы ни решили сделать, не игнорируйте свои чувства и не думайте, что они недействительны. Вы можете извлечь уроки из этих эмоций и узнать о себе то, что вам нужно лучше понять.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Десятка Кубков

Разве не было бы здорово влюбиться и быть с кем-то, кто понимает вас во всех отношениях? Десятка Кубков указывает на то, что вас могут окружать друзья и возлюбленный, который поддерживает ваши мечты. Они видят ваше видение и поощряют вас к его достижению. Если ваш нынешний круг друзей вас обескураживает, не позволяйте этому сбить вас с толку. Есть люди, которые войдут в вашу жизнь, чтобы осыпать вас любовью и поддержкой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Ты не можешь сделать все сам, Лео. У тебя есть определенные таланты, и у других они тоже есть. Поэтому, когда ты чувствуешь, что выходишь за рамки своих ограничений, не пытайся сделать больше или заставь себя преодолеть истощение. Вместо этого найди людей, которые получают радость от того, что напрягает тебя. Отказ от того, что тебе не нравится делать, — это общее значение Четверки Пентаклей, перевернутой сегодня.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник

Каждому нужно время для себя, и во время расклада «Отшельник» вам может понадобиться отстраниться от мира, чтобы расслабиться и отдохнуть. Карта Таро «Отшельник» указывает на духовные поиски через тихое уединение и частные медитативные практики. Если возможно, выключите свой мобильный телефон и отключитесь от мира. Позвольте своему разуму и телу отстраниться и опустошить себя, чтобы дать толчок вашей духовной стороне.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Колесница

В эти тихие моменты внутреннего гнева или разочарования может казаться, что вы одиноки в мире. Может показаться, что любой, кто прошел через такую ​​же ситуацию, далек от вашей жизни. Иногда так может ощущаться потребность в том, чтобы кто-то поговорил. Но карта Таро Колесница дает вам понять, что не стоит сдаваться, какой бы тяжелой ни была жизнь прямо сейчас. Грусть пройдет, и солнце снова взойдет.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей

Люди могут притворяться вашими друзьями, но их действия говорят сами за себя. Будьте осторожны, чтобы не ослабить бдительность из-за того, что вы чувствуете, что знаете кого-то, с кем только что познакомились. Именно так поступают люди, которые используют людей — они наживаются на вашем доверии. Сегодня будьте доверчивы в определенной степени, но не настолько, чтобы позволить кому-то иметь власть над сферами вашей жизни, которые он не заслужил доверием.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Башня

Проблемы случаются, но мало таких проблем, с которыми вы не справитесь. Когда дело доходит до вмешательства в кризис, вы профессионал. Сегодняшние проблемы — это завтрашние воспоминания. Важно то, как вы относитесь к другим и какое неизгладимое впечатление вы производите на каждого человека, с которым взаимодействуете сегодня.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Мечей

Вы можете оказаться в определенной ситуации, когда вам придется принять быстрое решение и задать вопросы позже. Туз Мечей показывает поспешную ситуацию, в которой ваша способность выбирать жизнь и смерть, правильно или неправильно, усиливается. Хотя спешка может быть первым ответом, остановитесь на мгновение, прежде чем действовать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Эта карта Таро указывает на то, что вы получаете собственность, которую надеялись приобрести, или получаете награду за свой тяжелый труд и усилия. Вы получаете что-то от друга — ценную вещь. Начало проекта также может привести к успеху.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Суд

У кого-то сегодня плохое настроение, и вы мало что можете сделать. Вы можете просто найти способ переделать ситуацию, чтобы попытаться извлечь из нее максимум пользы. Видеть хорошее во всем, особенно в людях.

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