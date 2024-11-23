Если причина плохой мобильной связи не связана с перегрузкой сети или просто плохим сигналом в вашей локации, можно попытаться улучшить ее самостоятельно.

Следует понимать, что если вы выехали за пределы большого населенного пункта, там из-за недостаточной мощности вышек может быть плохая мобильная связь, и исправить эту проблему самостоятельно не удастся.

Так же при отключениях электроэнергии, когда происходит перегрузка сетей мобильных операторов, когда люди массово переключаются с Wi-Fi на мобильный интернет, самостоятельно улучшить качество сигнала у вас, к сожалению, не получится.

В подвалах или помещениях с толстыми бетонными стенами смартфон также может плохо ловить сеть. Чтобы улучшить сигнал в таких случаях, придется задуматься о покупке усилителя мобильной связи.

Если вдруг вы заметили, что сигнал сети ухудшился после того, как вы купили новый чехол для телефона, попробуйте снять его и сравнить качество связи. Плохой чехол часто является причиной ухудшения качества мобильной связи.

Но есть ряд других причин, которые могут ухудшать сигнал сети, на которые вы можете повлиять.

Первое, что следует сделать, чтобы попытаться улучшить качество мобильного сигнала – это включить и выключить авиарежим. Это заставит телефон заново подключиться к сети и во многих случаях помогает решить проблему плохой связи.

Если ситуация не улучшилась, можно попытаться перезагрузить телефон или попытаться вручную подключиться к мобильной сети в настройках.

Иногда причина плохой связи может скрываться в аппаратной части телефона. В частности, из строя может выйти антенна связи. В таком случае вам придется обратиться к специалистам сервисного центра.

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