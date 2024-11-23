Оккупационные войска намерены сосредоточиться на захвате прифронтовых городов, таких как Торецк, Покровск и Курахово.

По данным Института изучения войны, такая тактика позволит россиянам нивелировать преимущество Украины в использовании беспилотников.

Известный российский пропагандист и близкий к Кремлю аналитик Михаил Звинчук заявил, что городские районы обеспечивают лучшую защиту от атак украинских БПЛА, чем открытые поля. Кроме того, в многоэтажках легче прятать пехоту и уменьшать потери бронетехники.

Однако такая стратегия тоже имеет свои риски. По словам экспертов ISW, изнурительные городские бои приведут к значительным потерям среди личного состава россии. Это может задержать наступательные операции окупантов, что будет способствовать украинскому контрнаступлению.

Звинчук подчеркнул, что враг планирует развить свое наступление в Покровске, подходя к городу с юга и юго-востока. Недавнее увлечение Селидового рассматривается как часть подготовки к новым атакам. Также россия собирается увеличить количество дронов, чтобы противостоять украинским операторам беспилотников, сдерживающих продвижение оккупантов.

Аналитики предупреждают, что захват городов, таких как Купянск или Времен Яр, может оказать значительное влияние на фронт. Это поставит под угрозу ключевые оборонительные позиции Украины.

"Недавнее продвижение российских войск в эти города поставило бы под угрозу, хоть и не немедленную, но все же высокую безопасность украинских оборонных позиций по обоим направлениям", - подчеркивают аналитики.

Источник: understandingwar .

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