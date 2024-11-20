Гороскоп Таро по одной карте на 21 ноября, постарайтесь в этот день не думать слишком много.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 21 ноября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Но что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный

Зачем ждать того, что может никогда не произойти, Овен? Пришло время двигаться дальше.

Жизнь пролетает как мгновение, и вам не нужно тратить ни единого мгновения на вещи и людей, которые, как вам кажется, не ценят ваше время.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Король Жезлов

Новый старт или вы хотите, чтобы все оставалось по-прежнему? Вам не обязательно менять все, чтобы получить еще одно изменение. Вы можете вносить корректировки и корректировать по ходу дела.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Обманчивый человек, которому, как вы думали, нельзя доверять, оказался честным и заслуживающим доверия. Теперь вы можете расслабиться. Вы можете быть спокойны.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Не тратьте слишком много, Рак.

Как бы ни было заманчиво воспользоваться всеми ранними праздничными скидками, вы не хотите быть преждевременными, когда дело касается ваших финансов. Планируйте все заранее. Не будьте эмоциональным покупателем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

С друзьями все становится лучше. Творческую идею можно подсластить, пригласив друга сделать ее вместе с вами.

Вы можете учиться друг у друга. Ваш друг может помочь вам сделать вашу работу лучше, и вам может даже показаться забавным попробовать сделать что-то так же, как он.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Планы могут измениться в любой момент, поэтому вам нужно иметь план Б наготове.

Вы можете быть разочарованы или обеспокоены тем, как вы можете помочь наладить работу, даже если погода или неконтролируемое событие подвели всех. Это не должно было случиться, и позже может быть лучше — возможно, даже защитно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

У вас большие планы в рукаве. Вы можете поведать другим о своих желаниях в социальных сетях, намекая на то, что вы хотели бы сделать и как.

Если вы не хотите, чтобы ваш близкий человек знал, что у вас на уме, потому что вы надеетесь его удивить, постарайтесь не высказывать свои идеи очевидными и не очень способами.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Туз Мечей

Новый старт — это то, что вам нужно, Скорпион, и единственный способ получить желаемое — это планировать все заранее.

Используйте немного своей напористой и напористой натуры, чтобы заставить себя потратить время на планирование. Скоро вы будете знать, в каком направлении двигаться и как вы доберетесь туда, куда хотите.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант

Благодаря вашему добросердечию вы можете отпустить человека и простить ему то, что он вам сделал.

Возможно, вы не сможете подружиться с этим человеком, но вы больше не будете таить обиду и гнев, несмотря на боль и страдания, которые он вам причинил.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей

Тяжелая работа означает, что вы также имеете право наслаждаться жизнью на своих условиях. Вы можете объявить шорт в своем большом приключении.

У вас есть право решать, хотите ли вы взять выходной или отправиться на небольшую авантюрную экскурсию. Сделайте много фотографий, чтобы запомнить этот день!

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Отпустите ожидания. Они стали обузой для вас и ваших отношений. Они не только тяжелы для вас, но и тяжелы для других.

Облегчите дневную нагрузку, постарайтесь воспринимать вещи такими, какие они есть, и будьте более терпимы к людям, которые есть в вашей жизни.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков

Ребенок или младенец могут быть на подходе, и вы испытаете радость новой жизни либо через свой круг общения, либо в своей собственной семье. Это волнующее время надежды, любви и роста!

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