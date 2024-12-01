Из-за регулярных отключений электроэнергии в Украине, многие люди сталкиваются с проблемой поддержания связи и доступа в интернет.

Одним из самых популярных решений стали повербанки, которые позволяют зарядить устройства, включая роутеры.

Как подключить роутер к повербанку, чтобы обеспечить стабильный Wi-Fi в условиях отсутствия света? Есть простой способ, который поможет быть на связи.

Прежде чем подключить роутер к повербанку, необходимо удостовериться, что все кабели и устройства подключены правильно. Во-первых, стоит позвонить на горячую линию своего интернет-провайдера, чтобы узнать, подключены ли какие-либо линии к бесперебойному источнику питания, который продолжает работать даже при отключении электричества.

Также стоит уточнить, какое напряжение нужно для работы вашего роутера. Большинство роутеров работают при напряжении 9 или 12 вольт. Это можно проверить на самом устройстве, на его корпусе, или, в случае сомнений, уточнить у провайдера.

Для того чтобы подключить роутер к повербанку, вам понадобятся несколько вещей:

Специальный кабель с триггерами для измерения напряжения до 12 В (он нужен для подключения роутера к повербанку).

Ноутбук для проверки соединения.

Повербанк.

Кабель должен быть USB-формата с диаметром разъема до 5,5 мм, чтобы обеспечить правильное подключение.

После того как вы подготовили все необходимые устройства, можно перейти к подключению.

Подключите кабель с триггером к роутеру. Второй конец кабеля подсоедините к повербанку. Подождите несколько минут, чтобы зарядка начала поступать в роутер. Проверьте работу Wi-Fi. Если все сделано правильно, интернет должен заработать.

Если первый способ не подходит или нужно обеспечить более продолжительное время работы, есть альтернативный метод. Для этого вам понадобятся:

Два USB-провода DC (размер разъема 5,5 х 2,1 мм).

Оптический терминал.

Два повербанка.

Подключите один повербанк к оптическому терминалу. Второй повербанк подключите к роутеру. Используйте два USB-провода DC для подключения устройств.

Такой способ обеспечит стабильную работу Wi-Fi роутера в течение примерно 5 часов, в зависимости от мощности повербанков, которые вы используете. Мощные устройства могут продлить время работы роутера на более длительный срок.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.