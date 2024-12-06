Российские оккупанты на фронте заметно активизировались, и несколько недель назад ситуация в Донецкой области, на Покровском и особенно Кураховском направлении, была критической.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Politeka Online. По словам военного, обвала фронта мы не допустили, и сейчас ситуация очень тяжелая, но уже не критическая.

"Были моменты, когда некоторые люди, некоторые подразделения просто оголили фланги соседей, собственно, почему враг и начал прорываться вперёд. На соседях, на тех, кто пришел на помощь, на тех резервах, которые подошли, удержали, прорыва не допустили, отступать пришлось", – заявил Кирилл Сазонов.

Военнослужащий подчеркнул, что противника гораздо больше, особенно по личному составу, по технике уже не настолько, и если бы мы держались за свои территории до последнего, то оккупанты уже уничтожили бы нас и парадным шагом дошли до Киева.

"Поэтому мы стираем их в обороне сколько можем, потом отходим, в идеале так. Иногда получается, как всё в нашей жизни, криво, косо, с опозданием, но в идеале работаем так, стачивая противника и отходя, потому что держаться бессмысленно, когда начинают потери расти у нас, надо отходить, это однозначно", – добавил Кирилл Сазонов.

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