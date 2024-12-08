Военнослужащий ВСУ рассказал, какая сейчас ситуация по разным направлениям в Донецкой области, и какие города смогут удержать наступление российских оккупационных войск.

Если на Кураховском и Покровском направлениях ситуация для ВСУ очень сложная, то в направлении агломерации Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск у оккупантов пока вообще не получается наступать.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Киев24".

Военный отметил, что через Торецк и Часов Яр выйти к Константиновке российские оккупационные войска пока не могут, там продолжаются тяжелые бои, и даже если со временем им любой ценой удастся пробиться к Константиновке, то на дальнейшее продвижение у них не хватит сил.

Кирилл Сазонов напомнил, что для оккупации Авдеевки россиянам пришлось использовать группировку численностью более 100 тысяч военных, и сейчас это повторить они не смогут, максимум – просто упрутся в Константиновку.

Что касается наступления рф с севера, в сторону Славянска с Лиманского направления, то уже долгое время российские оккупационные войска пытаются перерезать в том районе трассу, но безуспешно.

Поэтому, по мнению военного, россияне не смогут взять агломерацию Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. А что касается агломерации Покровск-Мирноград, где до полномасштабного вторжения проживало примерно 100 тысяч люлей, которая имеет удобные для обороны жилые кварталы и промзоны, то это наступление для оккупантов также затянется надолго.

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