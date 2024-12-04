Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что больше всего проблем пока на Кураховском и Южнодонецком направлениях, и хуже всего то, что там дальше степь без крупных центров обороны.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Противник с начала года выполняет свой стратегический план. Еще раз говорю, Вооруженные силы всех стран мира, в том числе и наши, Вооруженные силы Украины, в том числе и противника, Вооруженные силы российской федерации, воюют по документам и по планам. В начале года они подготовили какую-то задачу максимум и задачу минимум. Так вот задача минимум (или максимум, тут в зависимости, как) – это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей», - отмечает Олег Стариков.

Попутно он вспоминает, что говорят сейчас активно о Запорожском направлении, там идет разведка боем, но все равно основное – это Донецкая область, как мы видим. В частности, констатирует эксперт, план россиян заключается в окружении нашей группировки на Южнодонецком и Кураховском направлениях, заключительный у них там этап или нет, не важно, важно только то, что они продвигаются.

«Необходимо сейчас стабилизировать обстановку. А реально обстановку на севере Покровского направления мы стабилизировали более-менее. Стабилизировали обстановку на Часовом Яре, на Торецком направлении, там бои ожесточенные, но стабилизировано. Так же самое на Купянско-Узловом стабилизировали. А вот на Кураховском и Южнодонецком не получается», - рассказывает Олег Стариков.

И на этих направлениях, утверждает эксперт, есть серьезная опасность, потому что, если посмотреть даже по карте, видно, что дальше нет больших городов, только обыкновенная степь и маленькие населенные пункты по несколько улиц. А это значит, подчеркивает он, что невозможно построить центры обороны.

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