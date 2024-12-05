Сирийская гражданская война, уже несколько лет остававшаяся в тени международных новостей, снова разразилась.

Коалиция повстанцев под руководством группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" неожиданно атаковала правительственные позиции, захватив Алеппо - второй по величине город Сирии.

BBC рассказали, что стало причиной новой волны насилия. Все началось 27 ноября, когда повстанцы начали наступление в провинции Алеппо, захватив военную базу и несколько деревень, перекрыв важную магистраль. Через несколько дней они уже вошли в Алеппо, а к воскресенью городская цитадель, десятилетиями являвшаяся важной базой правительственных сил, оказалась под их контролем. Повстанцы даже показали фотографии из города, на которых видна древняя крепость, которую правительство Башара Асада не смогло удержать.

К этому времени конфликт в Сирии несколько утих, хотя с 2011 года он бурлил, перерастая из мирных протестов в жестокие бои между правительственными войсками и всевозможными повстанческими группировками. В войне участвовали не только сирийцы, но и международные силы: россия, Турция, Иран, США и другие.

Благодаря поддержке россии режим Асада к 2020 году возобновил контроль над большинством страны. Но регионы на севере и северо-западе, включая Алеппо, оставались под контролем разных повстанческих группировок, среди которых наиболее влиятельной была ХТШ. Однако и здесь произошла смена. После нескольких лет сотрудничества с другими оппозиционными группами ХТШ подготовила новое наступление, воспользовавшись ослаблением правительственных сил на фоне внутреннего политического и военного кризиса в Сирии.

Кроме изменений в балансе сил внутри Сирии, на ситуацию повлияли события в Ливане и Иране, а также война россии в Украине, которая снизила ее способность активно поддерживать Асада. К тому же помощь сирийскому правительству ограничивают удары израильских сил по иранским военным объектам.

Источник: BBC.

Последние новости:

Эскалация в Сирии: эксперты рассказали, почему наступление началось именно сейчас

То же происходило в России: эксперты раскрыли "российский след" на выборах в Грузии

Штурм парламента и требование отставки президента: что нужно знать о массовых протестах в Абхазии