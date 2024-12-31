В какой одежде встретить Новый год, чтобы привлечь удачу и гармонию?

Ответ на этот вопрос нашли астрологи и эзотерики, которые рассказали о лучших цветах для праздничного образа, а также о том, какие оттенки лучше избегать в новогоднюю ночь.

2025 год пройдет под эгидой Зеленой Деревянной Змеи, а это значит, что деревянные и зеленые оттенки будут наиболее удачными для праздничных нарядов. Среди лучших цветов для встречи нового года – оттенки зеленого, изумрудного, темно-зеленого, а также коричневые и золотые.

Вот что они символизируют: зеленый символизирует духовный рост, гармонию, силу природы и приятные изменения. Золотой – ассоциируется с богатством, успехом, карьерным ростом и новыми знакомствами. Коричневый – подчеркивает семейное благополучие, стабильность и решение вопросов с недвижимостью. Белый – символизирует чистоту, целомудрие и желание начать все с чистого листа.

При выборе наряда следует учитывать не только астрологические рекомендации, но и собственные пожелания. Если вы хотите укрепить отношения, построить карьеру или начать новый этап в жизни, ваш выбор цвета должен помочь в достижении этой цели. Важно подобрать наряд, который подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки.

Что касается аксессуаров, то в 2025 году стоит отдать предпочтение украшениям из золота или деревянным изделиям, например, браслетам. Однако от серебра лучше отказаться. Если же хотите избежать ошибок, не покупайте изделия из натуральной змеиной кожи – они не придутся по вкусу Змее, символу года.

Но есть и цвета, которые лучше не выбирать на праздничную ночь. Серые, черные и красные оттенки, а также темно-синий цвета, которые могут разгневать символ 2025 года.

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