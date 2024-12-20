Об этом пишет сайт POLITICO. Публикуем перевод статьи.







Министр обороны Украины Рустем Умеров сталкивается с проблемами закупок, которые могут подорвать усилия страны по снабжению войск оружием и боеприпасами.



Украинский парламент требует от него ответа на сообщение о том, что местная компания изготовила тысячи неисправных минометных снарядов и отправила их на фронт, а также ответил, почему заказ на снаряды на 553 миллиона евро был отобран у Главного оборонного агентства закупок и будет вместо этого осуществляется польским. посредником Государственной пограничной службы.



«Что это, если не саботаж и сворачивание реформ?» Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.



Украина приложила огромные усилия, чтобы обновить и очистить свой процесс закупок, что имеет решающее значение для того, чтобы избавиться от своей репутации коррумпированной страны, запутанной в бюрократии, отпугивающей иностранных союзников, готовых инвестировать в отечественную оружейную промышленность страны.



Но участники кампании говорят, что вопрос, с которым сталкивается Умеров, означают, что еще не все решено.



«У министерства было больше года, чтобы реформировать оборонный заказ, – сказал Каленюк. — Закупочное ведомство наконец-то начало исключать фиктивных посредников по оборонным контрактам. Наши партнеры увидели надежду на изменения, начали отдавать средства на наши оборонные нужды агентству закупки оружия».



Министерство обороны отражается, утверждая, что польский контракт был направлен на диверсификацию поставок. Что касается неисправных снарядов, то в министерстве подчеркнули, что любые проблемные боеприпасы составляют лишь скудную долю от общего производства страны.



«Произведенные Украиной боеприпасы были оперативно доставлены на фронт, а это почти 1500 километров», — сообщили POLITICO в пресс-службе министерства, но добавили: «Могут быть частные случаи, когда конкретная партия продукции имеет дефекты при столь большом обстреле. – масштабный производственный процесс».



Закупочная драка



Министерство обороны утверждало, что стремится к максимальной прозрачности закупок и даже создало два агентства для управления ими. Одна – под названием «Государственный тыловой оператор» (DOT) – закупает нелетальные товары и услуги для армии, а другая – «Агентство оборонных закупок» (DPA), покупает оружие и боеприпасы.



Но в прошлом месяце украинское правительство одобрило взять 23 миллиарда гривен (553 миллиона евро) из ГНА и передать их Государственной пограничной службе на закупку снарядов для армии через польскую фирму PHU Lechmar. Народный депутат Украины Ярослав Железняк обвинил польскую фирму в том, что она раньше не снабжала контрактными снарядами. Однако пограничники заявили, что сотрудничают с Lechmar в течение трех лет и что фирма, сертифицированная НАТО, выполнила свои обязательства.



Lechmar в заявлении для POLITICO сказал, что имеет опыт работы с украинскими властями и действует как связная между Украиной и другими странами, не позволяющими поставки оружия в зоны конфликта.



Он назвал обвинения "лживыми и оскорбительными". Активисты говорят, что вопросы, которые возникли перед Рустемом Умеровым, означают, что еще не все решено.



«Кроме очевидного ущерба для имиджа, это может помешать сотрудничеству Украины с остальным свободным миром в сфере обороны и безопасности. Это также может повлиять на своевременность доставки, которая важна для оборонных усилий», – добавил Лехмар.



DPA настаивает, что она является лидером по решению проблем закупок в Украине.



«С министром Умеровым мы договорились о трех вещах: кристально чистая репутация агентства, прямые контракты с производителями и эффективное использование средств с низким риском. Превращение денег в оружие должно происходить с умом. Я очень последовательна в своих действиях и мне никогда не говорили, что я делаю что-то не так», – сказала POLITICO Марина Безрукова, директор ГНА.





Безрукова имеет солидную репутацию среди западных партнеров Украины, лоббировавших независимость ее агентства. Однако, как сообщается, министерство не удовлетворено ее работой.

Надзорные организации обвиняют министерство в заключении соглашения с польским Lechmar, поскольку предпочли бы, чтобы Украина не пользовалась посредниками, а закупала оружие непосредственно у производителей.

Главной целью DPA было устранение посредников и коррупционных рисков в системе государственного оборонного заказа Украины.

И удалось ввести многоступенчатые проверки и жесткие наказания. Но это замедлило закупки в то время, когда военные отчаянно нуждаются в амуниции и оружии.

"Параллельно ведется работа по повышению институциональной, кадровой и процессуальной способности оборонного ведомства по организации закупок", - отметили в ведомстве.





Неисправность минометного снаряда



Осенью, когда украинская армия испытывала острую нехватку снарядов и мин, Минобороны было вынуждено изъять 24 тысяч минометов из-за сообщений об их неисправности. В Министерстве обороны утверждали, что фугасные снаряды составляли всего около 1% всех боеприпасов, произведенных Украиной в 2024 году.



«Сейчас задачу производителя, поставившего некачественную продукцию, это исправить. Есть такая договоренность. Мы над этим работаем», – сказала Безрукова.



«Нам нужно диверсифицировать риски. Не может быть одного монополиста, снабжающего снарядами. Их должно быть несколько, по крайней мере, по два для каждого критического пункта. Надо оградить себя от зависимости от одного производителя, а во-вторых, ничто так не меняет ответственность производителя как конкуренция», – добавила она.



В ответ на проблемы минометных снарядов министерство ввело более жесткие проверки и контроль за производственным процессом. Кроме того, Украина будет искать альтернативных поставщиков пороха, поскольку прах мог стать причиной неисправности.



«У нас была проблема со снабжением... была некачественная продукция, приходилось быстро искать товар на складах и на производстве, все, что было налицо», — сказала Безрукова.



Несмотря на эти сбои она считает, что украинским оборонным производителям нужно предоставлять первоочередное финансирование.





Последние скандалы с оборонными закупками не повлияют на иностранные средства, которые Украина привлекает в свой оборонный сектор, заявили в министерстве, утверждая, что у союзников Киева есть необходимая информация о том, что происходит в сфере закупок.



В Министерстве обороны заявили, что для закупки оружия у Украины есть 1,8 миллиарда гривен иностранных инвестиций, еще 1 миллиард гривен подтверждено на следующий год.



Основными донорами являются Соединенные Штаты, Европейский Союз, Дания и Нидерланды, и они, похоже, довольны тем, как Украина очищает свои процессы закупок.



Есть большой прогресс. Я бы сказал, что у нас чрезвычайно позитивное сотрудничество с украинским министерством обороны», – сказал POLITICO Карстен Энгдал Педерсен, заместитель атташе по вопросам обороны Дании.



Министр обороны Умеров приедет и все объяснит парламенту, сообщили в Минобороны.



"Дата выступления министра обороны будет согласована с руководством парламента. Из соображений безопасности публичное оглашение конкретной даты не предусматривается", - сообщили в ведомстве.