Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака, астрологи дали прогноз, каким будет этот день.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака, сегодня нас несет вперед с головокружительной скоростью мощная позитивная энергия, но это не значит, что нам нужно торопиться, чтобы насладиться ею.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Прямо сейчас фантазии могут казаться более реальными, чем когда-либо прежде.

Вы можете почувствовать себя более склонным отключаться от любой статики в вашем окружении и вместо этого попытаться развить лучшие отношения со своей духовной стороной.

Прогресс может казаться не таким конкретным на этом этапе, но вы также менее вероятно будете чувствовать давление, чтобы двигаться вперед.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваша социальная жизнь может вот-вот начаться по-крупному, так что приготовьтесь к общению с тем, что может показаться всеми, кого вы когда-либо знали, и даже с кем-то еще! Хотите ли вы связаться со старыми приятелями, с которыми вы давно не общались, или найти новых друзей, это ваш знак, чтобы начать прилагать усилия для этого.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Перед вами открывается путь, который может помочь вам добраться именно туда, где вы хотите быть. Эта энергия должна поддерживать огонь в вашем животе, горящий всю весну, так что вам не нужно будет сворачивать горы за один день. Сейчас будет достаточно начать планировать, где вы хотите быть к тому времени.

Рак

21 июня-22 июля

Пришло время расправить крылья и взлететь. Во время этого длительного транзита у вас определенно будет больше возможностей метафорически исследовать мир через обучение — и у вас также могут быть некоторые шансы путешествовать! Нет необходимости сразу же прыгать в самолет, но это отличный момент, чтобы начать планировать путешествие всей жизни.

Лев

23 июля – 22 августа

Жизнь может стать довольно интенсивной, но это не обязательно должно быть плохо!

Этот транзит может предложить вам больше возможностей сблизиться с людьми вокруг вас тем или иным образом, но он также может оказать серьезное влияние на ваши финансы.

Если вы сохраните рассудок, вы сможете выйти из этой фазы с гораздо более высоким чистым капиталом.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вы довольно способный знак, Дева, но даже вы не можете делать все самостоятельно. Хотя это может относиться к романтике, это определенно не исключительно для нее. Вы можете создать очень полезные профессиональные отношения в это время, а также некоторые значимые дружеские отношения. Вполне нормально позволять окружающим вас людям помогать вам, если вам это нужно!

Весы

23 сентября – 22 октября

Быть более организованным может показаться не очень веселым, но это определенно пойдет вам на пользу сейчас и в будущем. Это может означать новую инициативу в области здоровья, лучшую ежедневную рутину или больше часов в офисе — как бы вы ни хотели это использовать, это должно дать восхитительные результаты!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вы, пожалуй, самый удачливый знак зодиака, благодаря серьезным переменам в звездах выше. Вы можете поставить свои желания на первое место и в центр. Это великолепное время, чтобы заняться чем-то творческим, независимо от уровня ваших навыков или того, что именно вы хотите создать. Вселенная хочет, чтобы вы наслаждались этим периодом, так что ныряйте с головой!

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Дом там, где сердце — и именно там вы можете сосредоточиться, начиная с сегодняшнего дня.

Возможно, вам захочется сделать косметический ремонт, устроить больше вечеринок, побаловать себя семейным временем или даже переехать в совершенно новое место. Пришло время превратить ваш дом в вашу крепость!

Козерог

22 декабря – 19 января

Жизнь сегодня может набрать темп, поэтому события могут начать происходить с молниеносной скоростью. Ваш график будет заполнен до краев множеством дел и людей, с которыми нужно встретиться. Это особенно потрясающий период для тех, у кого есть сообщение, которое они хотят донести, поскольку ваш голос, скорее всего, будет усилен как в сети, так и за ее пределами. Приготовьте свою импровизированную трибуну!

Водолей

20 января – 18 февраля

Приготовьтесь начать вызывать дождь. Независимо от того, ищете ли вы повышение, новый проект или совершенно другую работу, на горизонте в любой момент могут появиться отличные варианты, чтобы заработать себе на пропитание.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Приготовьтесь к совершенно новому взгляду на мир! Ваша вера в себя и свой путь может значительно укрепиться. У вас есть шанс влиться в жизнь более полно, чем когда-либо прежде. Может возникнуть ощущение, что вас вывели на центральную сцену после того, как вы ждали в кулисах много лет, и вы заслуживаете того, чтобы все глаза были обращены на вас. Настало ваше время сиять!

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