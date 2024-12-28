Гороскоп Таро на 29 декабря для всех знаков Зодиака в астрологии здесь, вот что звезды, планеты и прогноз дня приготовили для вас.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков Зодиака на 29 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Мечей

Ой. Разочарование может ударить в самое сердце. Но когда вы почувствуете укол грусти, помните, что всегда есть урок, который нужно усвоить. Возможно, вы сейчас испытываете муки боли, чтобы учиться и расти. Никто не хочет испытывать негативные эмоции, но они могут и часто помогают вам расти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Влюбленные

Вы отвлекаетесь. Вы испытываете трудности с концентрацией на отношениях, которые у вас есть сейчас, по разным причинам. Это может привести к тому, что вы будете чувствовать себя несчастным и неудовлетворенным. Нормально задаваться вопросом, не зеленее ли трава на другой стороне. Вы можете задаться вопросом, не лучше ли вам с кем-то новым, и, возможно, вы выйдете, чтобы выяснить, так ли это.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Сейчас вы усердно работаете над преодолением множества препятствий. Каждое принятое вами решение будет иметь определенное влияние на вас в финансовом плане. Подумайте о конечном результате. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не перегружать себя.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Прямо сейчас звук вашего собственного голоса не слышен из-за количества отвлекающих факторов и драмы, происходящей в жизни близкого вам человека. Лучше всего отстраниться от этой текущей проблемы. Возможно, вы не хотите признавать поражение, но подсчет потерь может стать первым шагом к успеху.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Паж Мечей

Кто-то пытается сказать вам то, что вам нужно знать, но по какой-то причине вы отказываетесь верить ему. Возможно, вы слишком строго судите его характер. Вы можете подумать, что он не говорит всей правды или что-то не так. Как бы то ни было, когда вы что-то слышите, приложите все усилия, чтобы выслушать. Позже вы поймете, почему вам нужно было, чтобы вам передали это сообщение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный

Зачем вам продолжать ждать людей, которые, как вам кажется, не хотят ничего делать, чтобы помочь себе? Вы можете вообразить, что ваше терпение будет вознаграждено лояльностью или их компанией. Однако вы начинаете понимать, что просто тратите время впустую. Вам нужно делать то, что лучше для вас.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Заставьте себя быть больше, чем вам комфортно сейчас. Вам может не нравиться выходить из зоны комфорта, но именно так хорошие люди становятся великими. Вы дорастете до своей новой роли. Вам не нужно знать, что делать прямо сейчас. Достаточно иметь готовность учиться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Вы действительно собираетесь позволить себе стать менее продуктивным? Желание настигнет вас, как только вы начнете делать работу. Ваш разум может работать против вас, говоря, что вам не нужно так стараться. Но правда в том, что вы хотите то, чего хотите, и это придет к вам только через упорный труд.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Кубков

Ваши эмоции помогают вам мыслить с кристальной ясностью. Ваша интуитивная натура сильна. Не игнорируйте ее. Есть причина, по которой у вас есть ноющее чувство в животе, и это — уберечь вас от вреда.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Мечей

Разочарование. Вы чувствуете меч предательства от того, кто глубоко вас ранил. Ваше сердце разбито на куски, и вы даже можете задаться вопросом, сможете ли вы когда-нибудь снова полюбить. Прямо сейчас сосредоточьтесь на моменте и своем исцелении. Придет время, когда вы забудете об этом чувстве, и радость вернется.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Колесница

Сегодняшний день может показаться подъемом в гору. Вы чувствуете усталость, и часть вас задается вопросом, будут ли усилия, которые вы сейчас прилагаете, того стоить. Вам нужно иметь веру. Вам нужно знать, что ваша стойкость поможет вам преодолеть все трудности и затем преуспеть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Отшельник

Доверьтесь своей духовной стороне, Рыбы. Вступите в период молитвы и медитации. То, что вам нужно знать, можно найти в вашем сердце. Вам нужно копать в поисках своего внутреннего эмоционального осознания, но не беспокойтесь, что вы не сможете его найти. Оно там. Глубоко внутри.

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