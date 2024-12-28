Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить быстрый заливной пирог с мандаринами и яблоками.
Для приготовления заливного пирога с мандаринами и яблоками "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:
- 3 яйца
- 225 г сахара
- 60 г растительного масла
- 60 г растопленного сливочного масла
- сок и цедра одного апельсина
- 430 г муки
- 10 г разрыхлителя
- мускатный орех – по желанию
- 2 яблока (мягкие)
- 4-5 мандаринов (твердые)
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает яйца с 200 г сахара. Добавляем теплую смесь растопленного сливочного масла и растительного масла, перемешиваем. Добавляем апельсиновый сок и цедру, просеянную муку с разрыхлителем, немного натертого немного мускатного ореха и перемешиваем тесто до однородности.
Яблоки чистим, нарезаем мелкими кубиками, добавляем в тесто и еще раз хорошо все перемешиваем. Мандарины моем и вместе с кожурой нарезаем тонкими колечками.
Для этого пирога "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал форму диаметром 26 см: дно застелил пергаментом, немного смазал сливочным маслом и посыпал 25 г сахара.
На дно формы аккуратно выкладываем кольца мандаринов, в сверху заливаем их тестом. Выпекаем пирог в разогретой до 175 градусов духовке примерно 45-50 минут, готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.
Когда пирог остынет, переворачиваем его на тарелку, чтобы мандарины оказались сверху.
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