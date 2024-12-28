Заливной пирог с мандаринами и яблоками по рецепту судьи проекта "Мастер Шеф" Ярославского готовится очень быстро и просто.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить быстрый заливной пирог с мандаринами и яблоками.

Для приготовления заливного пирога с мандаринами и яблоками "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:

3 яйца

225 г сахара

60 г растительного масла

60 г растопленного сливочного масла

сок и цедра одного апельсина

430 г муки

10 г разрыхлителя

мускатный орех – по желанию

2 яблока (мягкие)

4-5 мандаринов (твердые)

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает яйца с 200 г сахара. Добавляем теплую смесь растопленного сливочного масла и растительного масла, перемешиваем. Добавляем апельсиновый сок и цедру, просеянную муку с разрыхлителем, немного натертого немного мускатного ореха и перемешиваем тесто до однородности.

Яблоки чистим, нарезаем мелкими кубиками, добавляем в тесто и еще раз хорошо все перемешиваем. Мандарины моем и вместе с кожурой нарезаем тонкими колечками.

Для этого пирога "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал форму диаметром 26 см: дно застелил пергаментом, немного смазал сливочным маслом и посыпал 25 г сахара.

На дно формы аккуратно выкладываем кольца мандаринов, в сверху заливаем их тестом. Выпекаем пирог в разогретой до 175 градусов духовке примерно 45-50 минут, готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Когда пирог остынет, переворачиваем его на тарелку, чтобы мандарины оказались сверху.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.