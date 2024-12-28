Если вы любите салат из крабовых палочек, то этот рецепт закуски от звезды "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк – идеальный вариант для вас.

Звезда одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк поделилась рецептом оригинальной закуски на основе крабового салата без майонеза.

"Это рулетики из огурца, или это фаршированные огурцы крабовыми палочками, или это крабовый салат в огурцах – называйте, как ваша душа пожелает. Единственное, что оставим неизменным, это то, что это очень вкусно, быстро и просто в приготовлении", – отметила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Для приготовления крабового салата в огурцах звезда "Мастер Шеф" использовала следующие ингредиенты:

150 г крабовых палочек

2 огурца

2 ст.л. крем-сыра

2 ст.л. консервированной кукурузы

8 перепелиных яиц

укроп, соль, молотый перец, горчица – по вкусу

кунжут – для декора

Крабовые палочки нарезаем на небольшие кусочки, укроп – мелко. Добавляем крем-сыр, консервированную кукурузу и приправляем солью и специями по вкусу.

С помощью овощечистки "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк нарезает огурцы вдоль на тонкие полоски. На каждый слайс огурца выкладываем немного начинки и заворачиваем в рулетик.

Вареные перепелиные яйца разрезаем пополам. На каждый рулетик с крабовым салатом добавляем немного горчицы, а сверху ставим половинку перепелиного яйца.

"Уверена, что ваши гости заценят такую ​​идею подачи салата и искренне поблагодарят вас за то, что хотя бы этот салат обошелся без майонеза", – добавила звезда "Мастер Шеф".

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