Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака, посмотрите на звезды для вашего астрологического прогноза.
Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака:
ОВЕН
(21 марта - 19 апреля)
Сегодня вы настроены строить серьезные планы, особенно касающиеся практических вопросов, которые вы хотите воплотить в жизнь. Кто-то постарше или опытнее может дать вам совет или хорошее предложение. Конечно, никогда не помешает послушать. Чей-то совет может помочь вам по-новому взглянуть на вещи. Сегодня вечером: Терпение.
ТЕЛЕЦ
(20 апреля - 20 мая)
Это отличный день для учебы и изучения чего-то нового. Закулисное исследование может открыть что-то ценное для вас. Будьте открыты для предложений от начальников, родителей и людей, которые могут иметь больше опыта, чем вы. Это может быть полезно. Сегодня вечером: Уединение.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 20 июня)
Это хороший день, чтобы подумать о будущих планах путешествий и принять практические решения о путешествиях или о чем-то, связанном с дальнейшим образованием или обучением. Кто-то постарше из другой страны или другой культуры может научить вас чему-то. Приготовьтесь подумать о том, что возможно в вашем новом году. Сегодня вечером: Слушайте.
РАК
(21 июня - 22 июля)
Сегодня вы в высокой видимости, возможно, потому что вы имеете дело с общим имуществом или проблемами со страховкой или наследством. Это может быть связано с бывшим партнером или старым другом, который снова вернулся на сцену. Что бы вы ни делали сегодня, вы будете бережливы и осторожны. Сегодня вечером: будьте вежливы.
ЛЕВ
(23 июля - 22 августа)
Сегодня вы чувствуете беспокойство и жаждете смены обстановки или чего-то другого. Возможно, вы будете изучать составление планов будущих путешествий или получение дальнейшего образования или обучения. Обсуждение с супругом, партнером или близким другом может сделать эти планы реальностью. Сегодня вечером: Избегайте споров.
ДЕВА
(23 авг. - 22 сент.)
Вы находитесь в игривом настроении, поэтому сегодня вас привлекут общественные мероприятия, мир искусства и развлечений. Вас также могут заинтересовать спорт и игровое времяпрепровождение с детьми. Это хороший день, чтобы посмотреть, что вы можете себе позволить и что действительно осуществимо. Сегодня вечером: проверьте свои финансы.
ВЕСЫ
(23 сент. - 22 окт.)
Сегодня вам, возможно, захочется затаиться дома и взять себя в руки. Возможно, друг или кто-то из близких посоветует вам составить бюджет и быть внимательным к расходам. Сегодня люди настроены практично и больше озабочены серьезными вещами. Сегодня вечером: Сотрудничайте.
СКОРПИОН
(23 окт. - 21 нояб.)
Короткие поездки, разговоры с другими людьми и возможность изучить или узнать что-то новое будут вам сегодня интересны. Однако вы также находитесь в серьезном расположении духа, поэтому вы хотите все сделать. Вы начинаете думать о своем новом году впереди. Сегодня вечером: работа.
СТРЕЛЕЦ
(22 ноября - 21 декабря)
Сегодня могут возникнуть разговоры с детьми или о детях, особенно по практическим вопросам. Отчасти это связано с тем, что вы сосредоточены на финансах и денежном потоке. Вы хотите прекратить перерасход или переборщить. Умный ход. Сегодня вечером: расслабьтесь.
КОЗЕРОГ
(22 дек.-19 янв.)
Сегодня обсуждение с родителем или членом семьи женского пола может дать практические результаты, которые вас порадуют. Вы можете увидеть более эффективные и дешевые способы ведения домашнего хозяйства или решения семейных расходов. Вы один из знаков, который ненавидит отходы. Вам нравится видеть результаты своих усилий.
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 18 февраля)
Это отличный день для учебы или изучения чего-то нового. Возможно, учитель или кто-то старше или опытнее вас поделится чем-то ценным. Сегодня вашим импульсом будет играть в сдержанные игры и работать в одиночку или за кулисами. Сегодня вечером: учеба.
РЫБЫ
(19 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете осторожны с деньгами. Вы решили, что пришло время быть благоразумными в своих привычках расходов. Вам также понравится общение с группами и друзьями, особенно с молодыми, творческими людьми. Это хороший день, чтобы подумать о практических целях на предстоящий год. Вы хотите быть реалистами. Сегодня вечером: Организуйтесь.
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