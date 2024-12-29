Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 30 декабря, никогда не забывай, какой путь ты проделал.

Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 30 декабря представлен здесь.

Сегодня звезды всегда будут на нашей стороне, поскольку мы учимся использовать свои таланты и навыки в позитивном ключе.

Мы так близки к завершению этого года, и приятно осознавать, что мы сможем пережить все, что уготовит нам жизнь.

Карта Таро раскрывает нашу коллективную энергию на этот день, вот что ждет ваш знак зодиака. Проверьте свой гороскоп на сегодня.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 30 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Сегодня важно быть гибким. Многие испытания учат вас, как творчески ориентироваться в жизни. Вы выйдете мудрее и намного сильнее, чем когда-либо, когда день закончится.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Сохраняйте круг доверия узким. Спрашивать мнение слишком многих людей — это только приведет к хаосу и путанице. Спросите нужного человека, и у вас будет отличное начало.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда

Вселенная говорит громко и ясно. Шум жизни может затруднить услышать то, что твое сердце должно было получить. Попытайся дать место для мира и тишины.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Ваше сердце — правитель вашей жизни. Ваше сердце всегда чисто, поэтому, когда вы не уверены, куда идти, прислушайтесь к своему подлинному «я».

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро:Паж Кубков

Слезы длятся лишь мгновение. Ваши чувства — это компас, который поможет вам выбрать правильный путь. Вы можете не знать, куда приведет дорога, но важно то, что вы готовы сделать этот первый шаг.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вас ждут хорошие новости. Вы можете услышать важное сообщение от друга, которое изменит планы на будущее. Держите ухо и разум открытыми.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Денежные проблемы могут сделать хороших друзей врагами. Постарайтесь не допустить, чтобы чьи-то финансовые проблемы стали вашими собственными.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Слишком много вариантов могут заставить вас почувствовать, что вы должны делать все. В фокусе есть большая сила, и разнообразие не всегда приведет вас к желаемому финансовому положению.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Маг

Вы многогранны, но не все навыки предназначены для этого момента. Вы должны быть готовы отложить что-то на задний план, чтобы использовать то, что у вас есть, что работает для этой проблемы прямо сейчас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Бывают моменты, когда нужно вернуться к радостям детства. Хорошо играть и оставить горести дня на завтра.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Башня

Быстрая проблема может означать, что вам нужно больше времени, чтобы найти решение. Хорошая идея — быть дальновидным и избегать конфликта до того, как он произойдет, чтобы сэкономить время.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна

Люди скрывают вещи, когда им стыдно высказывать свое мнение. Будьте другом, который готов услышать правду, когда слова должны быть сказаны, но их сообщение неприятно слышать.

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