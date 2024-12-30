Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 31 декабря, представлен здесь.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 31 декабря.

Нас ждут замечательные вещи, и даже в те дни, когда жизнь кажется сложной и суровой, есть жизненный урок, который нужно усвоить , видение будущего и возможность подняться над всем этим.

Сегодняшнее Таро открывает нам будущее, которое мы, возможно, не видим сейчас.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Смерть

Ну, Овен, ты это сделал. Ты дожил до 2025 года, и теперь, когда наступил последний день года, пора закрыть книгу и закрыть шоу. Используй сегодняшний день для размышлений и помни, что лучшее еще впереди. Пока, 2024!

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

У вас есть планы, Телец, и вы — огненный шар энергии, готовый воплотить все в жизнь. С таким количеством пунктов в вашем списке дел пришло время расставить приоритеты, на которых вы хотите сосредоточиться в первую очередь. Вы не хотите распылять свое внимание слишком тонко, поэтому организуйтесь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Перемены — это здорово, пока вы не начнете понимать, что есть вещи, которые вы больше не сможете делать, а есть такие, которые вы никогда раньше не делали.

Этот момент неопределенности может заставить вас почувствовать себя потерянным. Но вы отлично справляетесь со всем этим. Вы со всем разберетесь в мгновение ока.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Сила

Глубоко внутри вас живет воин, полный огромной силы и выдержки. Как говорится в поговорке: «Ты никогда не поймешь, насколько ты силен, пока тебе не придется быть им».

Последний день месяца года может заставить вас затаить дыхание и подготовиться к следующему этапу вашей жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Кубков

Ого, посмотри на себя, Лев, делаешь большие перемены и идешь к своим мечтам. Тебя уже ничто не остановит, когда ты поборол свои страхи и нескольких демонов и начал делать первый шаг.

Вы создаете то, что хотите в этой жизни, и хотя вам будет нелегко приносить жертвы, на которые не готовы пойти другие, вы будете намного счастливее, проживая жизнь по своим собственным условиям.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Все не так, как вы хотели, и это может быть разочаровывающим чувством. Не будьте собой, если в этот раз не сделаете все правильно и идеально.

Вы сделали все, что могли, и теперь, благодаря полученным урокам, вы будете расти, совершенствоваться и добиваться гораздо лучших результатов!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей

Были сказаны грубые слова, а когда сказаны подлые вещи, их невозможно взять обратно.

Вы можете принять их извинения, но ваше сердце все еще ранено в это время. Возможно, пришло время отойти так далеко, как вы можете, не только ради пространства, но и чтобы они могли увидеть, какой была бы жизнь без вас как пары. Последствия могут научить тому, чему не может научить ваше прощение.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Ты видишь там красный флаг, Скорпион, так что не игнорируй его. Ты не хочешь быть тем, кто сказал, что тебе следовало прислушаться к своему сердцу.

Ты знаешь, когда что-то хорошо для тебя, а когда нет. Лучше немного пострадать сейчас, чем много-немного позже.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Прошлое может иметь лишь столько влияния на вашу жизнь, сколько вы ему позволяете. Как и в случае с горой, самая крутая часть — это начальный этап вашего путешествия.

Вы так близко к вершине, и как только вы туда добираетесь, спуск на другую сторону становится плавным.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей

Когда вы не уверены, что делать, дайте себе время, чтобы разобраться во всем этом. Вы не хотите втягивать кого-то в свое замешательство. Попросите дополнительное время и пространство.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Стойте на своем, Водолей. Вы много думали об этом решении, и почему вы должны менять свое мнение о людях — пожалуйста?

Это только вызовет у вас чувство обиды и гнева. Вам это не нужно в вашей жизни. Выбирайте внутренний покой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Жизнь полна сюрпризов и приключений. Со всеми изменениями, которые сейчас происходят, голова идет кругом.

Сейчас мир для вас ошеломляющий, но к концу дня все может успокоиться.

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