Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 31 декабря.
Нас ждут замечательные вещи, и даже в те дни, когда жизнь кажется сложной и суровой, есть жизненный урок, который нужно усвоить , видение будущего и возможность подняться над всем этим.
Сегодняшнее Таро открывает нам будущее, которое мы, возможно, не видим сейчас.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Смерть
Ну, Овен, ты это сделал. Ты дожил до 2025 года, и теперь, когда наступил последний день года, пора закрыть книгу и закрыть шоу. Используй сегодняшний день для размышлений и помни, что лучшее еще впереди. Пока, 2024!
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
У вас есть планы, Телец, и вы — огненный шар энергии, готовый воплотить все в жизнь. С таким количеством пунктов в вашем списке дел пришло время расставить приоритеты, на которых вы хотите сосредоточиться в первую очередь. Вы не хотите распылять свое внимание слишком тонко, поэтому организуйтесь.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Перемены — это здорово, пока вы не начнете понимать, что есть вещи, которые вы больше не сможете делать, а есть такие, которые вы никогда раньше не делали.
Этот момент неопределенности может заставить вас почувствовать себя потерянным. Но вы отлично справляетесь со всем этим. Вы со всем разберетесь в мгновение ока.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Сила
Глубоко внутри вас живет воин, полный огромной силы и выдержки. Как говорится в поговорке: «Ты никогда не поймешь, насколько ты силен, пока тебе не придется быть им».
Последний день месяца года может заставить вас затаить дыхание и подготовиться к следующему этапу вашей жизни.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Семерка Кубков
Ого, посмотри на себя, Лев, делаешь большие перемены и идешь к своим мечтам. Тебя уже ничто не остановит, когда ты поборол свои страхи и нескольких демонов и начал делать первый шаг.
Вы создаете то, что хотите в этой жизни, и хотя вам будет нелегко приносить жертвы, на которые не готовы пойти другие, вы будете намного счастливее, проживая жизнь по своим собственным условиям.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Все не так, как вы хотели, и это может быть разочаровывающим чувством. Не будьте собой, если в этот раз не сделаете все правильно и идеально.
Вы сделали все, что могли, и теперь, благодаря полученным урокам, вы будете расти, совершенствоваться и добиваться гораздо лучших результатов!
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Пятерка Мечей
Были сказаны грубые слова, а когда сказаны подлые вещи, их невозможно взять обратно.
Вы можете принять их извинения, но ваше сердце все еще ранено в это время. Возможно, пришло время отойти так далеко, как вы можете, не только ради пространства, но и чтобы они могли увидеть, какой была бы жизнь без вас как пары. Последствия могут научить тому, чему не может научить ваше прощение.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Верховная Жрица
Ты видишь там красный флаг, Скорпион, так что не игнорируй его. Ты не хочешь быть тем, кто сказал, что тебе следовало прислушаться к своему сердцу.
Ты знаешь, когда что-то хорошо для тебя, а когда нет. Лучше немного пострадать сейчас, чем много-немного позже.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Шестерка Мечей
Прошлое может иметь лишь столько влияния на вашу жизнь, сколько вы ему позволяете. Как и в случае с горой, самая крутая часть — это начальный этап вашего путешествия.
Вы так близко к вершине, и как только вы туда добираетесь, спуск на другую сторону становится плавным.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Двойка Мечей
Когда вы не уверены, что делать, дайте себе время, чтобы разобраться во всем этом. Вы не хотите втягивать кого-то в свое замешательство. Попросите дополнительное время и пространство.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Семерка Жезлов
Стойте на своем, Водолей. Вы много думали об этом решении, и почему вы должны менять свое мнение о людях — пожалуйста?
Это только вызовет у вас чувство обиды и гнева. Вам это не нужно в вашей жизни. Выбирайте внутренний покой.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Жизнь полна сюрпризов и приключений. Со всеми изменениями, которые сейчас происходят, голова идет кругом.
Сейчас мир для вас ошеломляющий, но к концу дня все может успокоиться.
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