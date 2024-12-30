С течением времени компьютер может утрачивать первоначальную скорость, но это вовсе не означает, что его производительность невозможно улучшить.

Существует несколько простых и эффективных способов вернуть вашему устройству работоспособность, как было ранее после покупки ноутбука.

Во время работы техники скапливаются временные файлы, системный мусор и кэшированные данные, которые замедляют его работу. Используйте встроенный в Windows инструмент "Очистка диска", чтобы избавиться от этих данных и освободить место. Регулярная очистка каждые несколько месяцев помогает поддерживать систему в рабочем состоянии.

Многие программы настраиваются на автоматический запуск при включении компьютера, что увеличивает время загрузки и расходует ресурсы. Проверьте список автозагрузки в диспетчере задач (Ctrl + Shift + Esc) и отключите ненужные приложения.

Неиспользуемые программы и расширения занимают память и потребляют системные ресурсы. Удалите их через панель управления или используйте утилиты, такие как CCleaner, для глубокой очистки.

В настройках Windows выберите план энергопотребления "Наивысшая производительность". Это особенно актуально для ресурсоемких задач, таких как игры или редактирование видео.

Вредоносные программы могут работать в фоновом режиме, замедляя систему. Используйте антивирусные программы или встроенный "Защитник Windows" для регулярного сканирования. Настройте автоматические проверки для поддержания безопасности.

Устаревшие драйверы и операционная система могут негативно сказываться на производительности. Регулярно устанавливайте обновления для обеспечения совместимости с новым ПО и исправления ошибок.

Если другие методы не помогают, подумайте о переустановке системы. Это очистит устройство от накопившегося мусора и ошибок, восстановив его производительность. Перед этим обязательно сделайте резервную копию данных.

Недостаток оперативной памяти часто становится причиной замедления системы, особенно при работе с несколькими приложениями. Увеличение объема памяти до 16 ГБ или более может существенно повысить производительность.

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