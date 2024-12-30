Чтобы подтвердить владение аккаунтом, на экране входа выберите опцию восстановления. Укажите связанный с аккаунтом адрес электронной почты, номер телефона или имя пользователя. После прохождения проверки получите ссылку для входа и выполните инструкции.

Если доступ к этим данным утерян, перейдите на страницу восстановления через браузер и следуйте рекомендациям.

Если ссылкой для входа воспользоваться не удалось, запросите помощь службы поддержки. Укажите доступный только вам адрес электронной почты. Instagram может запросить дополнительные данные для подтверждения вашей личности.

Владельцам аккаунтов без фото потребуется указать адрес, номер телефона и устройство, использованное при регистрации. Для аккаунтов с фотографиями Instagram предложит записать видеоселфи, где нужно будет повернуть голову в разные стороны.

Видео используется исключительно для проверки и удаляется через 30 дней.

При невозможности подтвердить личность с первого раза процесс можно повторить. Выполнение этих шагов позволит восстановить контроль над учетной записью и защитить ее в будущем.