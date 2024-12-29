В преддверии нового года гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января готов помочь каждому знаку зодиака.

Гороскоп Таро на 30 декабря 2024 года — 5 января 2025 года поможет каждому знаку зодиака пережить большую неделю важных событий.

На этой неделе у нас есть Десятка Пентаклей и Туз Мечей в качестве коллективных карт Таро.

Вместе они говорят о том, как один успех может привести к другому, а затем к следующему, если вы будете продолжать двигаться вперед и никогда не позволите энергии рассеиваться.

Теперь давайте рассмотрим еженедельное предсказание карт Таро для каждого знака зодиака на период с 30 декабря по 5 января.

Гороскоп Таро на неделю для вашего знака зодиака с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро недели Овен: Десятка Мечей

Овен, Десятка Мечей предостерегает вас от новых начинаний на этой неделе. Это особенно верно, если вы подозреваете людей в своем кругу общения, которые имеют флюиды заклятых друзей или которые звонят в колокола вашей интуиции, требуя вашего времени, энергии и любви. Вам, возможно, не удастся полностью обойти эту энергию, но вы можете начать делать позитивные шаги уже сейчас.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро недели Телец: Семерка Мечей

Телец, Семерка Мечей напоминает вам, что не обязательно раскрывать свои секреты людям только потому, что они вежливо просят или являются вашими лучшими друзьями или членами семьи. Вы можете выбрать хранить все при себе, пока не будете готовы, поскольку это граница, которую вы должны установить.

Семерка Мечей также подчеркивает наличие лжи и обмана, поэтому будьте внимательны и отличайте слова от действий.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро недели Близнецы: Башня

Близнецы, Башня приходит с срочным сообщением, чтобы быть осторожными с текущим временем и социальными событиями в вашем сообществе. Подходите к дебатам с эмпатией и тактом, особенно к тем, которые касаются социальных и политических вопросов.

Постарайтесь вступить в местные группы и сообщества, чтобы помогать другим и получать взамен полезную информацию и ресурсы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро недели для Рака: Рыцарь Мечей, перевернутый

Рак, перевернутый Рыцарь Мечей подчеркивает необходимость замедлиться, сделать шаг назад и отпустить определенные обязанности, которые вас обременяют, особенно если вы не получили никакой благодарности или внимания от тех, кому вы помогаете. Помните, что никакие отношения, будь то платонические, романтические или семейные, не должны быть односторонними.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро недели Лев: Сила

Лео, на этой неделе тебе выпала счастливая карта Старшего Аркана — Сила, карта, представляющая Льва! Будь собой на этой неделе, но помни, что нужно быть терпеливым. Некоторые ситуации откроют свои секреты и дадут тебе плоды твоего труда только через некоторое время, а другие потребуют более интуитивных действий и духа сотрудничества.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро недели Дева: Девятка Кубков

Дева, Девятка Кубков говорит о чрезвычайной радости и изобилии хорошей энергии, которая идет к вам! Вы обнаружите источники радости в своей повседневной жизни, если посмотрите более внимательно. Любовь к себе — вот конечная цель здесь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро недели Весы: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Весы, на этой неделе вас ожидает перевернутая восьмерка пентаклей. Перевернутая энергия подчеркивает необходимость строить планы, прежде чем вы начнете действовать, побуждая вас сделать шаг назад от быстрых действий и постоянного движения и позволить себе дышать.

Как только вы почувствуете себя заземленным, составьте список всего, чего вы достигли на данный момент, и чего вы хотите достичь дальше, чтобы достичь своих более масштабных целей. Это позволит вам скорректировать свои планы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро недели «Скорпион»: Десятка Мечей, перевернутая

Скорпион, перевернутая Десятка Мечей — это напоминание о том, что если то, чего вы с нетерпением ждали, не срабатывает так, как планировалось, Вселенная готовит вас к чему-то более подходящему для вас.

Ведите дневник своих событий каждый день, чтобы лучше понимать происходящее и больше доверять себе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро недели Стрельца: Тройка Жезлов

Стрелец, Тройка Жезлов напоминает вам обо всех возможностях и чудесах мира, которые вас ждут, особенно когда наступит 2025 год! Так что сделайте глубокий вдох, позвольте своему сердцу выйти на передний план, а затем отправляйтесь в эти приключения, где вы обнаружите рост и расширение во всех сферах жизни.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро недели Козерог: Колесница

Козерог, Колесница призывает вас воспользоваться ветром под крыльями. Продолжайте парить высоко и двигаться вперед. Вы откроете для себя величие, куда бы вы ни пошли. Сейчас самое время думать быстро и действовать так же быстро. Вы можете пересечь финишную черту раньше, чем вы думаете.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро недели Водолей: Иерофант, перевернутый

Водолей, на этой неделе у вас есть Перевернутый Иерофант в качестве карты Таро. Поскольку это карта Старшего Аркана и символ учителя или наставника, вас предостерегают от таких фигур в вашей жизни. Пересмотрите и исследуйте свои ценности, чтобы убедиться, что вас не уведут по неправильному пути.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро недели Рыбы: Туз Кубков

Рыбы, Туз Кубков, напоминает вам, что вы — источник энергии. Никогда не позволяйте никому умалять это или называть вас слишком эмпатичными — ваши эмоции — ваша сила. Опирайтесь на эту силу, чтобы открыть карьерные пути и жизненную цель, которая позволит вам использовать эти навыки на благо вашего сообщества (и вас самих). На этой неделе вы сильно вдохновлены на создание чего-то нового и прекрасного.

Читайте также:

Идеальная пара согласно астрологии: названы знаки Зодиака.

Какие знаки Зодиака любят беспорядок и хаос: кого назвали астрологи.

Самый упрямый знак Зодиака: кто на первом месте у астрологов.