Многие в Европе надеются на то, что новый президент США Дональд Трамп заключит выгодное мирное соглашение с Кремлем, однако ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Переговоры между Украиной и Россией, которые могут прекратить войну, могут начаться в начале 2025 года.

Как пишет аналитик The Telegraph Фрэнсис Дирнли, есть европейские союзники надеются, что Россия в начале 2025 года проявит готовность к переговорам. Однако, как отмечает эксперт, это предположение очень рискованно. Несмотря на оптимистичные прогнозы, многие эксперты считают, что Путин не остановит войну, пока это позволит экономика России.

"Россия может отказаться от переговоров, оставив Европу не готовой к самостоятельному вооружению Украины, а Трампа — к отказу от поддержки. Или же Путин может притворяться доброй волей, затягивая переговоры, пока идет война, лишь для того, чтобы предложить ужасное соглашение: отдать территорию без каких-либо значимых гарантий безопасности, которые Украина или Европа могли бы принять", - отмечает Дирнли.

Аналитик также добавляет, что с моральной точки зрения Запад не должен соглашаться на какие-либо компромиссы, которые могут способствовать стабильности России. Он считает, что Европа должна стремиться к поражению Москвы, а не искать мирные соглашения любой ценой. Уступки, такие как предоставление территорий без реальных гарантий безопасности, могут только затянуть конфликт и привести к новым жертвам.

Сценарии дальнейших событий могут быть очень разными. Если Россия откажется от серьезных переговоров, США могут усилить свою поддержку Украины, а также более активно влиять на ход войны. Однако, по словам Дирнли, Европа оказалась неготова к такому развитию событий, ведь не смогла разработать стратегию, которая менее зависела бы от США.

Источник: telegraph .

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