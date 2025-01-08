Мостиский районный суд Львовской области вынес приговор для жителя Ивано-Франковска Назария Годзюра, который пытался переправить уклоняющегося за границу, спрятав его под сиденьем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
Суд признал водителя виновным в незаконном пересечении государственной границы и назначил условное наказание.
Согласно материалам дела, в мае этого года Назарий Годзюр создал специальную нишу под задним сиденьем микроавтобуса, чтобы перевезти через военнообязанного.
16 мая водитель прибыл в пункт пропуска "Шегини", где, предоставляя ложные сведения о количестве человек в транспортном средстве, пытался обойти пограничный контроль. Однако во время проверки оказалось, что в специально обустроенной нише микроавтобуса находился мужчина, пытавшийся уехать за пределы Украины.
На суде Назарий Годзюр полностью признал свою вину.
Судья Светлана Гиряк признала Назария Годзюра виновным в незаконной переправке лиц через границу (ч.1 ст. 332 УКУ) и назначила ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, виновника освободили от основного наказания, установив два года испытательного срока. На приговор еще может быть подана апелляция.
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