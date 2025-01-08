Водитель прибыл в пункт пропуска "Шегини", где, предоставляя ложные сведения о количестве человек в транспортном средстве, пытался обойти пограничный контроль.

Мостиский районный суд Львовской области вынес приговор для жителя Ивано-Франковска Назария Годзюра, который пытался переправить уклоняющегося за границу, спрятав его под сиденьем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Суд признал водителя виновным в незаконном пересечении государственной границы и назначил условное наказание.

Согласно материалам дела, в мае этого года Назарий Годзюр создал специальную нишу под задним сиденьем микроавтобуса, чтобы перевезти через военнообязанного.

16 мая водитель прибыл в пункт пропуска "Шегини", где, предоставляя ложные сведения о количестве человек в транспортном средстве, пытался обойти пограничный контроль. Однако во время проверки оказалось, что в специально обустроенной нише микроавтобуса находился мужчина, пытавшийся уехать за пределы Украины.

На суде Назарий Годзюр полностью признал свою вину.