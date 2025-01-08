Юрист подчеркнула, что хотя обычно ТЦК требуют личного присутствия для оформления отсрочки, это не отвечает требованиям закона.

В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет военнообязанны и подлежат мобилизации , но для определенных категорий лиц существует возможность получить отсрочку, однако можно ли это сделать без наличия военного билета?

Юрист Неля Романенко дала ответ на этот вопрос, разъяснив нюансы этого процесса, передает b2bconsult.

Согласно ее словам, при оформлении отсрочки мужчина должен подать соответствующие документы в соответствующее учреждение. В то же время, следует помнить, что за отсутствие военного билета может быть составлен протокол об административном правонарушении из-за нарушения правил военного учета, с наложением штрафа в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Романенко отметила, что при подаче документов на отсрочку лицо имеет право получить военный билет, а пока эти документы находятся на рассмотрении, оно не обязано проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Кроме того, документы для оформления отсрочки можно подавать не только лично, но и по почте ценным письмом с описанием вложения.

Юрист подчеркнула, что хотя обычно ТЦК требуют личного присутствия для оформления отсрочки, это не отвечает требованиям закона. Документы, поданные по почте, должны быть зафиксированы в мобильном приложении "Резерв+", а также иметь электронный военно-учетный документ, равноправный бумажному. При необходимости уточнения информации в приложении может появиться сообщение с инструкцией для дальнейших действий.

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