Каждый пользователь Telegram может столкнуться с большой проблемой – взломом аккаунта.
Эксперты отмечают, что если вы вдруг обнаружили, что ваш профиль сломан, не стоит паниковать: есть способы восстановить доступ к аккаунту. Иногда излом аккаунта не проявляется сразу. Например, вам могут отправлять уведомления о попытках входа с неизвестных устройств или просто выбрасывать из аккаунта. Если вы заметили такую активность или незнакомые настройки, это тревожные сигналы.
Дополнительные признаки взлома: получаете уведомление о попытке входа с нового места или неиспользуемого устройства; обнаруживаете необычные изменения в настройках или сообщениях, которые вы не отправляли; неожиданно видите активные сеансы на незнакомых устройствах.
Как поступить, если взломали Telegram?
Проверьте активные сеансы
Вход в настройки через компьютер или другое устройство. Откройте раздел «Активные сессии» и просмотрите, где еще входил. Если вы заметили незнакомые устройства, нажмите «Завершить все сеансы».
Измените пароль
Установите сложный пароль, сочетая буквы, цифры и символы. Это усложнит злоумышленникам попытки снова захватить аккаунт.
Включите двухфакторную аутентификацию
Эта мера обеспечит дополнительный уровень защиты. Для каждого входа вам будет передаваться код на телефон или электронную почту.
Обратитесь в службу поддержки Telegram
Если самостоятельно не удалось восстановить доступ, свяжитесь с поддержкой Telegram. Описав свою проблему, вы можете получить помощь.
Иногда меры предосторожности не дают желаемого результата. В таком случае есть несколько вариантов: подождите, пока злоумышленники сами выйдут из профиля, удалите аккаунт, если потеряли доступ к важным каналам и сообщениям, заблокируйте SIM-карту через мобильного оператора.
Также не забудьте предупредить друзей и подписчиков в соцсетях о том, что ваш аккаунт сломлен. Мошенники могут использовать ваше имя для распространения вредоносных ссылок.
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