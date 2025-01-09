Киберпреступники не прекращают пытаться получить доступ к личной информации пользователей и даже самые внимательные могут попасть на крючок злоумышленников.

Каждый пользователь Telegram может столкнуться с большой проблемой – взломом аккаунта.

Эксперты отмечают, что если вы вдруг обнаружили, что ваш профиль сломан, не стоит паниковать: есть способы восстановить доступ к аккаунту. Иногда излом аккаунта не проявляется сразу. Например, вам могут отправлять уведомления о попытках входа с неизвестных устройств или просто выбрасывать из аккаунта. Если вы заметили такую ​​активность или незнакомые настройки, это тревожные сигналы.

Дополнительные признаки взлома: получаете уведомление о попытке входа с нового места или неиспользуемого устройства; обнаруживаете необычные изменения в настройках или сообщениях, которые вы не отправляли; неожиданно видите активные сеансы на незнакомых устройствах.

Как поступить, если взломали Telegram?

Проверьте активные сеансы

Вход в настройки через компьютер или другое устройство. Откройте раздел «Активные сессии» и просмотрите, где еще входил. Если вы заметили незнакомые устройства, нажмите «Завершить все сеансы».

Измените пароль

Установите сложный пароль, сочетая буквы, цифры и символы. Это усложнит злоумышленникам попытки снова захватить аккаунт.

Включите двухфакторную аутентификацию

Эта мера обеспечит дополнительный уровень защиты. Для каждого входа вам будет передаваться код на телефон или электронную почту.

Обратитесь в службу поддержки Telegram

Если самостоятельно не удалось восстановить доступ, свяжитесь с поддержкой Telegram. Описав свою проблему, вы можете получить помощь.

Иногда меры предосторожности не дают желаемого результата. В таком случае есть несколько вариантов: подождите, пока злоумышленники сами выйдут из профиля, удалите аккаунт, если потеряли доступ к важным каналам и сообщениям, заблокируйте SIM-карту через мобильного оператора.

Также не забудьте предупредить друзей и подписчиков в соцсетях о том, что ваш аккаунт сломлен. Мошенники могут использовать ваше имя для распространения вредоносных ссылок.

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