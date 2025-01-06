Возрастной диапазон обвиняемых — от 27 до 42 лет, все участники группы находятся под стражей.

Мошенники обворовывали погибших военных в морге Днепра - обвинительный акт в отношении лиц, причастных к похищению имущества погибших на сумму 1,5 млн грн, уже передан в суд.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным правоохранителей, группа лиц, привлекая работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищала SIM-карты и мобильные телефоны погибших украинских воинов. Среди участников преступной группы был ИТ-специалист, сменявший пароли и получавший доступ к онлайн-банкингу погибших, после чего мошенники снимали деньги, оформляли кредиты на их имена и переводили средства на свои счета.

Следствие установило, что среди фигурантов есть санитар морга, работник бюро судебно-медицинской экспертизы, ИТ-специалист, который взламывал банковские приложения, а также рецидивист, уже имевший судимость. под стражей.

Также ранее стало известно о подобном случае. Известно, что преступная группа лиц создала фишинговый веб-сайт "Помощь", куда заманивала людей с целью получить доступ к их счетам и присвоить деньги. Жертвами преступников стали восемь граждан, у которых мошенники отобрали в общей сложности почти 100 тысяч гривен.

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