Учитывая глобальные климатические изменения и переход ВТО на новый юлианский календарь, традиционных «крещенских морозов» может и не быть.

Синоптики сделали прогноз погоды на 5 января.

Согласно информации от "Укргидрометцентра", в этот день похолодание в стране будет продолжаться.

На территории Украины осадков не ожидается. Лишь на юге возможны небольшие осадки, однако на дорогах, особенно в других регионах, следует ожидать гололедицу.

Ветер будет западный и юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура будет колебаться от 2 до 8° мороза, днем ​​– от 3° мороза до 4° тепла.

В Карпатах 5 января также обещает быть сухо, но морозы будут ощутимее: ночью и днем ​​температура составит 6-13° мороза.

Что касается прогноза для Крещения, то, по словам синоптики Наталии Птухи, в ближайшие дни ожидаются умеренные морозы, но они не будут слишком сильными и долговременными. Учитывая глобальные климатические изменения и переход ВТО на новый юлианский календарь, традиционных «крещенских морозов» может и не быть.

Также Politeka писала о том, что Украина посетила похолодание, и хотя сильных морозов пока не наблюдается, температура значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.

Какую погоду ждать в ближайшее время и вернется ли потепление, рассказала в эфире телемарафона представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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