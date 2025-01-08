Однако отношения не оправдали его надежд, и со временем он решил вернуться в армию.

Иногда военные покидают свою часть по исключительным личным причинам, среди которых может быть стресс, усталость от нагрузки или эмоциональные переживания.

Одним из таких случаев стало бегство 22-летнего военнослужащего, который решился скрыться из-за влюбленности, но впоследствии вернулся и поделился своей историей с журналистами Армия.TV.

По его словам, он влюбился в девушку, и это побудило его покинуть службу, чтобы быть с ней. Однако отношения не оправдали его надежд, и со временем он решил вернуться в армию. Важным фактором стало то, что благодаря декриминализации самовольного ухода из части, военный смог остаться без серьезных юридических последствий.

«Первые несколько месяцев я тяжело переживал этот поступок, но потом стал искать возможности для реабилитации. Таким образом, ожидал принятия закона, разрешающего вернуться в армию, и активно искал информацию в Интернете. Нашел контактный номер, позвонил по телефону военным, собрал все необходимые документы», — говорит он.

Благодаря своей инициативе и поддержке службы правопорядка военный смог вернуться в ряды ВСУ, где его возвращение восприняли с пониманием.

Также Politeka писала о том, что в Костопольском райсуде Ровенской области рассмотрели дело, связанное с массовым бегством военнослужащих с места их дислокации.

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