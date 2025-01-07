Если пенсионер лишается права на льготу, он может обратиться в Пенсионный фонд для оформления субсидии на общих условиях.

Пенсионный фонд Украины предусматривает изменения, которые могут лишить части пенсионеров права на льготное обеспечение коммунальных услуг.

Нововведения касаются пересмотра условий предоставления льгот, в частности, учета уровня доходов граждан, информирует Пенсионный фонд Украины.

Кому грозит потеря льгот?

Государственная поддержка, обеспечивающая полную компенсацию жилищно-коммунальных услуг, доступна пенсионерам, работающим учителями в сельской местности. Однако некоторые из них могут потерять эту привилегию. Причиной может стать изменение местожительства или увеличение доходов, отмечают в Пенсионном фонде.

Если пенсионер лишается права на льготу, он может обратиться в Пенсионный фонд для оформления субсидии на общих условиях.

Условия сохранения льготы

Чтобы сохранить право на льготное обеспечение, пенсионер должен отвечать следующим требованиям:

Проживать в сельской местности, как во время трудовой деятельности, так и после выхода на пенсию.

Сумма доходов за последние шесть месяцев не должна превышать 4240 гривен.

Важная информация о субсидиях

Субсидия предоставляется сроком на 12 месяцев с момента обращения, но не более чем до конца календарного года. Воспользоваться скидкой может сам пенсионер, сообщают в Пенсионном фонде.

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