Один из украинских мольфаров – расписание карт Таро, чтобы спрогнозировать завершение войны.

Мольфар поделился прогнозом относительно того, закончится ли война в Украине в 2025 году.

Мольфар Максим Гордеев сделал расписание карт Таро, чтобы спрогнозировать завершение войны в Украине.

По его словам, 2025 может стать переломным для украинского общества, но для настоящей победы нужны не только усилия ВСУ, но и объединение народа.

Мольфару выпала карта "Туз Пентаклев", символизирующая новые возможности, в том числе финансовые, а также изменения, которые могут произойти к лучшему.

"Для Украины это означает не только приток средств, но и работу по завершению войны", – сообщил мольфар.

Гордеев добавил, что в его понимании победа выходит за рамки обычного прекращения огня, победа – это возвращение всех украинских территорий, хотя этот процесс может быть постепенным.

Источник: obozrevatel .

К слову, астролог назвала самые опасные города в Украине до 2025 года, а также рассказала, как закончится война.

Война в Украине может закончиться заморозкой, также она назвала самые опасные города в ближайшее время.

Астролог Ангелина Вакулина прогнозирует, что стоит ждать новых обстрелов по Украине.

Также она добавила, что карты не показывают оккупации крупных украинских городов, однако, по ее словам, возможно замораживание войны.

В списке опасных городов в Украине в ближайшее время: Сумы, Чернигов, Киев, Одесса, Харьков, Донецкая и Луганская области.

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