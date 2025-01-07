Задержанные находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ нейтрализовала агентурную сеть российских спецслужб, которая планировала совершить массовый теракт среди украинских военных в Киевской области.

Подробности сообщили в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который готовили российские спецслужбы в одном из военных подразделений в Киевской области. В результате спецоперации были задержаны четыре участника агентурной сети РФ, которые планировали совершить взрыв на входе в здание, где находилось подразделение Сил обороны.

Согласно материалам следствия, взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в форму украинского военнослужащего, должен был доставить на объект. Враг осуществлял онлайн-наблюдение за его перемещениями и планировал активировать взрывчатку, когда юноша войдет в здание.

Сам агент не знал о планах врага и считал, что взрывчатка сработает только после того, как он выйдет из помещения.

СБУ своевременно выявила террористический замысел и приняла необходимые меры, чтобы предотвратить трагедию. В результате были задержаны несовершеннолетний террорист и еще три человека, причастных к организации преступления.

Расследование установило, что российские спецслужбы планировали этим терактом дестабилизировать ситуацию в Украине, создав видимость внутреннего конфликта в силах обороны, когда один военный подрывает других в знак протеста.

Среди задержанных – 16-летний студент из Кировоградской области, получивший от оккупантов координаты схрона со взрывчаткой и военной формой. две жительницы Винницкой области, которые по инструкции от российских спецслужб изготовили взрывной устройство.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Одно из агенток также имело 1,5 кг взрывной смеси для изготовления самодельных взрывных устройств.

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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