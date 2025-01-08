Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 9 января.

Ежедневное чтение карт Таро и гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января.

Если у вас есть время в этот день, возможно, выделите его, чтобы сделать что-то для нуждающегося человека или быть рядом с членом семьи, который не может заботиться о себе сам.

Не игнорируйте свой инстинкт не делиться, когда вам задают наводящие вопросы, которые оставляют вас с сомнением отвечать на них. Прислушайтесь к своей интуиции.

Гороскоп Таро на 9 января для всех знаков Зодиака:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Семерка Пентаклей, Перевернутая

Пришло время увидеть, где вы находитесь сейчас и куда вы надеетесь попасть. Возможно, вы спешите слишком быстро и можете потерять время.

Но если вы остановитесь и просто проведете мини-оценку, вы не только избежите ненужных ошибок, но и, возможно, найдете способ сделать что-то лучше, что вы упустили раньше.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Королева Жезлов, перевернутая

Уважай себя. Это слова, которые ты, возможно, слышал раньше, но до недавнего времени они не осознавались по-настоящему.

Это был долгий путь, но путешествие многому тебя научило. Не обесценивай то, что ты пережил, и то, чему тебя научила жизнь о любви и отношениях.

Рак (21 июня - 22 июля)

Девятка Жезлов, перевернутая

Успех не всегда очевиден и сух. Возможно, вы сейчас боретесь за то, чтобы сделать эту ситуацию более выполнимой для вас.

Вы можете прийти к моменту, когда поймете, с чем вы можете справиться, а о чем вам просто нужно сказать, что вы не хотите, и удалить это из своей жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Двойка Пентаклей

Выберите что-то одно. У вас слишком много дел одновременно, и это рассеивает ваше внимание.

Вы можете думать, что достигаете большего, выполняя микрозадачи, но вы можете добиться большего, если сосредоточитесь на чем-то одном и выполните его хорошо.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Шестерка Пентаклей, Перевернутая

Берегите себя, чтобы не выгореть. Вы не можете быть единственным человеком, который всегда дает. Это несправедливо по отношению к вам и вашему времени. Отношения должны быть сбалансированными и равными.

Если вы тот, кто всегда делает что-то для других, но ничего не получает взамен, даже если вас это не волнует, нехорошо всегда откладывать свои потребности и желания в сторону ради того, кто может быть неблагодарен.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Десятка Мечей

Предательство реально и это больно. Вы можете чувствовать себя так грустно, когда думаете о том, что произошло. Даже трудно доверять снова.

Может быть, вы думаете, что никогда этого не сделаете. Но в этот раз все в конечном итоге станет лучше.

Верьте в то, что время лечит раны, но вы должны верить, что будущее будет лучше для вас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Семерка Кубков, перевернутая

Когда у вас так много вариантов выбора, это может сбить с толку.

Постарайтесь сузить круг вопросов, чтобы не возникало ощущения, что вы не можете сделать выбор.

Помогите себе, предположив, что возможностей не так уж и много. Выберите ту, которая вам больше всего нравится.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Двойка Кубков

Любовь здесь. Ты можешь встретить кого-то нового, и все просто встанет на свои места.

Даже рабочие проекты или проекты, которые являются предметом вашего увлечения, принесут вам сильное чувство счастья и удовлетворения.

У вас может возникнуть ощущение, что вы делаете что-то из прекрасного места, и мир начинает казаться вам ярче.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Восьмерка Жезлов, перевернутая

Изменения неизбежны, поэтому, когда вы пытаетесь их остановить, кажется, что это что-то плохое.

Но иногда нужно просто позволить жизни течь своим чередом и идти своим чередом.

Возможно, вы не готовы позволить вещам происходить такими, какие они есть, но вы оцените возможность научиться доверять тому, чего вы не можете понять или предвидеть.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Императрица

Вы рождаете что-то новое, освежающее и даже прекрасное.

У вас такая добрая и щедрая натура, что это отражается во всем, что вы говорите и делаете.

Вы пробуждаете лучшее в других, и ваше влияние помогает проливать свет на жизни окружающих вас людей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Мир

Есть так много вещей, которые помогли вам оказаться там, где вы сейчас.

Вы продолжаете замечать позитивные изменения в своей жизни.

Однажды, когда вы окажетесь там, где хотите быть, вы не только поможете себе, но и обретете силу помогать другим.

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