Размер прожиточного минимума увеличивается в зависимости от возрастной категории и социального статуса личности.

С 1 января 2025 года размер прожиточного минимума в Украине остался неизменным и не претерпел изменения в течение этого года.

Это можно увидеть в Бюджетной декларации 2024-2025 .

Какой сейчас прожиточный минимум?

Размер прожиточного минимума увеличивается в зависимости от возрастной категории и социального статуса лица, говорится в Бюджетной декларации на 2024-2025 годы.

Пока прожиточный минимум для совершеннолетних граждан выглядит так:

3 028 гривен – для трудоспособных лиц;

2 361 гривна – для лиц, признанных нетрудоспособными.

Для детей прожиточный минимум составляет:

2 563 гривны – для детей до 6 лет;

3 196 гривен – для детей от 6 до 18 лет.

Также стоит отметить, что в соответствии с Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы минимальная зарплата в Украине не изменится и останется на уровне 8 000 гривен. Такой же уровень сохранится и для минимальных пенсий в 2025 году.

Кроме того, Politeka писала о том, что в декабре 2024 года Владимир-Волынский городской суд отклонил иск мужчины, требовавшего от "Волыньгаза" отменить долг за доставку газа в сумме 3874 грн.

Украинец, который вместе с семьей уехал в Италию еще в 2022 году и перестал пользоваться газом, продолжал получать платежи за доставку голубого топлива.

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